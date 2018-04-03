交通部住宿補貼跳過嘉義 蕭淑麗與業者齊聲抗議

2018年04月03日 16:21 中時 呂妍庭

交通部長賀陳旦提出振興觀光計畫，下一步將鎖定南部縣市，台南、高雄、屏東及澎湖推出住宿補貼，卻跳過嘉義，嘉義市議長蕭淑麗今與中華民國旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁、台灣省旅館公會理事長洪崇元、嘉義市旅館公會理事長李素珍共同發表聲明，指中央搶救觀光大小眼，把嘉義當孤兒「不聞不問」，讓嘉義人淪為二等公民。

蕭博仁、洪崇元表示，自從蔡政府上台後，陸客減縮，觀光產業淪為觀光「慘｣業， 民不聊生，卻未見政府有所對策，政府無能，百姓遭殃，最令人氣憤的是，中央竟然大小眼只針對特定縣市做補助，卻跳過真正需要搶救的嘉義。

蕭淑麗表示，中央搶救觀光，不該只鎖定特定縣市，更不該跳過早已奄奄一息的嘉義市，應一視同仁，指嘉義市屬於中南部，無論是中部或南部，中央都應該把嘉義列入補助範圍才對，不應視嘉義為「孤兒｣、「棄嬰｣，不聞不問。

蕭淑麗指出，觀光產業其實涵蓋旅館、購物店、導遊、餐廳、洗衣業、遊覽車交通等多項產業，這些產業因為政府的無能、被動、消極、沒有具體作為，而紛紛面臨倒閉，牽連範圍相當廣大，然而，業者真正需要的是增加來台觀光客源而不只是短期紓困，希望政府能夠全面性照顧觀光產業，不只是住宿補助，政策的施行不要只治標不治本。

(中時)