《時來運轉》眉角 – 林博泰：「二刀流」大谷翔平首闖MLB倍受矚目

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

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中時電子報
、林博泰／台灣運彩總經理
「二刀流」大谷翔平首闖MLB倍受矚目。(資料照)
《時來運轉》眉角 – 林博泰：「二刀流」大谷翔平首闖MLB倍受矚目

今年棒球季最受大家矚目的焦點就是，投打俱佳的日職「二刀流」大谷翔平加入洛杉磯天使挑戰美國職棒大聯盟(MLB)，3/30起開季4連戰做客對上奧克蘭運動家，第1戰即以「指定打擊」第8棒登場，上場後馬上就擊出漂亮的安打上壘；第4戰(4/2)以「先發投手」登板就拿下精彩的首勝，本季天使所有賽事台灣運彩場場都會開盤提供投注，歡迎大家在關注大谷翔平表現的同時也可以買張彩券，體驗「買運彩 看比賽 更精彩」的樂趣。

「二刀流」解釋。(圖/台灣運彩提供)

大谷翔平「二刀流」的稱呼，來自於日語，指的是「能雙手持刀發動攻擊的武士」，用在棒球上是指「投球與打擊都能勝任的選手」，英文的說法為「Two-way player」，是對球員能力非常肯定的稱呼。棒球通常在衡量一位投手或打者的能力時，會分別以2位數的「10勝」與「10轟」作為一個標準，整體來說在一個球季(例行賽)的期間內，能個別取得「10勝」的投手或能個別擊出「10轟」的打者可說是大有人在，但若要能夠同時取得「10勝及10轟」的「二刀流」在整個職棒的歷史裡可說是少之又少，只有1918年美職紐約洋基的「Babe Ruth，貝比魯斯」、1982年韓職海陀老虎的「金城漢」以及2014及2016年日職火腿鬥士的「大谷翔平」等3人，這也正是大谷翔平之所以成為矚目焦點的原因，喜歡大谷翔平的朋友們可以也來一起「買運彩 看比賽 更精彩」。

(中時電子報)

美、日、韓職棒單季10勝10轟球員。(圖/台灣運彩提供)
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