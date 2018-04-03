巨星齊聚 向新北市志工致敬 獻唱

巨星齊聚 向新北市志工致敬 獻唱。(梁俊華攝)
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原住民偶像歌手吳亦帆。(梁俊華攝)
本土一哥蔡嘉麟。(梁俊華攝)
粉絲加油團熱鬧滾滾。(梁俊華攝)
1200位志工座無虛席。(梁俊華攝)
三屆金鐘歌王殷正洋用歌聲向志工致敬。(梁俊華攝)

由蔡衍明愛心基金會、中國時報、中天電視、新北市文化局等舉辦的「向新北市志工致敬」全台巡迴公益演唱會，第二場演唱會今晚在新北市府舉行，邀請金曲歌王殷正洋等7位藝人 獻唱經典老歌，向所有無私奉獻的志工表達敬意感謝，共有1750位志工、義交、義消、眷屬到場，現場座無虛席，大家陶醉在悠揚旋律中，現場充滿溫馨氣氛。

演唱會星光熠熠，由伊林娛樂李懿擔綱主持人，請來三屆金曲歌王殷正洋、本土一哥蔡佳麟、軍中情人周子寒、原住民 唱將吳亦帆、歌手高蕾雅、超級星光大道歌手林鴻鳴、超級偶像江明娟等7位知名藝人，輪番獻唱「守著陽光守著你」、「春夏秋冬」等21首膾炙人口的經典老 歌，讓聽眾聽得如痴如醉。

本土一哥蔡佳麟數十位粉絲揮舞著銀光棒及LED立牌到場加油，有如天王巨星的個唱陣仗熱鬧滾滾；多位原住民偶像選秀歌手的唱功，與舞台魅力，讓現場千位志工驚艷不已，直呼來參加這場慰勞志工的演唱活動太值得了，把一年來的付出、辛苦全忘記了，期盼主辦單位能多舉辦這類活動，讓全台從事志工的朋友真正能得到社會上的肯定認同。

市長朱立倫致詞時感謝蔡衍明愛心基金會，每年都在新北市舉行公益演唱會，讓最偉大的志工們參與，今晚是感恩志工的晚會，也要謝謝最辛苦的義交及義消朋友。

蔡衍明愛心基金會副執行長徐海倫說，基金會成立以來，致力推動公益、社會救助，志工是台灣社會發展的暖流，今年在全台規劃10場公益演唱會，今天第二場特別要感謝新北市的志工，「你們辛苦了！」

蔡衍明愛心基金會、中國時報、中天電視年度第三場＜向南投縣志工致敬＞活動將於4/21日（週六）下午2點，在南投縣文化局演藝廳舉辦，邀請黃品源、阿吉仔、大百合、董育君、江明娟、蘇峟蓉、梅東生等歌手獻唱，歡迎南投縣的志工索票參加，索票專線：049－2202－486

(中時)

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