呂秀蓮再轟黨中央 柯Ｐ贏會入民進黨嗎？

2018年04月03日 16:07 中時 曾薏蘋

前副總統呂秀蓮擬參選台北市長，卻不滿民進黨中央屢傳要跟台北市長柯文哲合作，今天開完記者會後，不等記者提問就自己開砲，她質疑民進黨邏輯很奇怪，直呼難道自己太笨，她反問，「難道柯文哲會入黨？難道柯Ｐ贏等於民進黨贏？」

她說，「柯Ｐ一當選會變成取代蔡英文的政治強人，怎麼還要支持柯Ｐ，如果民進黨提名會變成老三？那老一是誰？民進黨不提人，柯Ｐ贏，啊Ｑ就是你贏啦？」

呂秀蓮今天再度砲火猛烈，且砲轟等內說話速度，有如連珠砲，且自己主動回應，顯示有備而來。

她說，「我回答最近民進黨中央見諸於媒體的一些論述，我是越聽越不懂，或許媒體朋友比我聰明」，上週六她針對黨中央，散布說要找人參選，不然就要禮讓柯Ｐ這些言論，她表達一定程度不滿。

她指出，後來看到中央黨部有回應，說她選舉的時候，洪耀福秘書長及黨工人員，都在幫她助選，「我藉機會感謝洪耀福秘書長及所有黨工、黨員同志，在每一場選舉，都非常認真，不只幫我，在所有的選舉，都眾志成城」。

呂秀蓮說，因為這樣，成功的前提要團結，一方面喊，民進黨一定要贏，一方面又要讓民進黨有分裂趨勢，「你們這些民進黨員都不是人才，你們都不要選，我們一定要找一個非民進黨的，這樣才會贏，讓很多人困惑」。

呂秀蓮說，最新民調，還是蔡英文總統所屬台灣世代智庫，今年台灣選舉的看好度，民調顯示，民進黨跟國民黨看好度相差20％，這是可喜的現象，若以這個前提，再回過來看，不要講太遠，最近一個禮拜，看到中央領導的論調有點奇怪，「年底台北市選舉結果，角頭膚（膝蓋）想也知道」，一個是柯Ｐ贏、一個是國民黨贏、一個是民進黨贏，另一個是無黨籍會贏，不過無論如何，誰贏。

她指出，蔡總統接曾接待獨派，說民進黨一定要贏，結論卻是民進黨一定要贏，但民進黨不要提民，全力支持禮讓柯文哲，不懂這是什麼邏輯？如果民調都說，45％看好民進黨，但又說，民進黨要贏，就不要提自己的人。

她說，今天報導，柯文哲當選，今後將成為台灣最強的政治人物？「這句話，我不好講是廢話，這不是白講，哪一個人要贏，不就是最強的嗎？」民進黨要贏，也知道柯Ｐ贏就是最強的，那就是說，小英都會輸他，那這種情況下，還是要說，民進黨要讓給柯Ｐ選，「最近很多言論，我比較笨吧，我比較聽不懂，媒體比較聰明，中央部或許有聰明人，可能應該再解釋清楚一下」。

呂強調，既然大家都看好民進黨會贏，民進黨就應該好好提一個人，全黨替他輔選，不就贏了嗎？竟然害怕說，一當選會變成取代蔡英文的政治強人，怎麼還要支持柯Ｐ，還要說，「如果民進黨提名會變成老三？那老一是誰？民進黨不提人，柯Ｐ贏，啊Ｑ就是你贏啦？我真的聽不懂」。

呂反問，「是他們太聰明、我太笨，還是他們對黨的忠誠度有問題，我實在不願意懷疑」。「從任何一個角度就是沒有辦法解釋他們公開發表的言論，而且中央黨部還是理性跟社會說明，你們最近的邏輯如何解釋得通。」

呂秀蓮表示，因為基層黨員非常期待全黨團結，打贏這場勝仗，像這樣她聽不懂的邏輯，相信很多人聽不懂，我們是要打贏勝仗還是要幫柯Ｐ打贏勝仗。

(中時)