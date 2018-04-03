「你被騙了！」 老翁失金50萬髮妻一語驚醒夢中人

2018年04月03日 16:25 中時 黃國峰

劉男（左上）當詐騙集團車手，從基隆來到台中，騙走林翁50萬元，得手後搭計程車離去。（黃國峰翻攝）

劉男（右下）當詐騙集團車手，從基隆來到台中，騙走林翁50萬元後，出現在台中高鐵站購票櫃檯。（黃國峰翻攝）

台中警方循線在基隆逮補劉男。（黃國峰翻攝）

台中警方循線在基隆逮補劉男，查獲劉男作案用手機。（黃國峰翻攝）

台中市一名61歲林姓退休公務員，日前接獲一女子自稱健保局人員，謊稱其健保卡遭盜用詐領補助款，需要監管他現金，林翁不疑有他，提領了50萬元，就在自家樓下交給另一名男子。當晚林翁心情忐忑，向其妻提起此事，林妻一聽直說你被騙了，才驚覺受騙向警方報案，警方獲報後循線在基隆逮補22歲劉姓車手，因劉男對犯案過程交代不清，遭檢方聲押獲准。

台中市警第四分局黎明派出所指出，林翁接獲女子稱健保卡遭盜用詐領補助款後又接到一名男子來電佯裝檢察官稱林翁涉嫌詐欺罪，需要監管他現金，且以偵查不公開為由，不可再向他人提起，不久又有一自稱特派員男子，要求林翁提取現金50萬元給他，由他再轉交給檢察官，過程中還佯裝與假檢察官通話，讓林翁信以為真，於是提領了50萬元，就在自家樓下交付，林男當晚睡前，向其妻提及此事，才驚覺遭詐騙。

警方調閱監視器畫面循線追查，得知嫌犯取款後步行離開，以手機呼叫計程車到高鐵站後搭高鐵北上，於台北車站下車後，發現嫌犯騎機車離開，進而鎖定22歲車手劉嫌，警方隨即持拘票北上基隆，於劉嫌女友住家樓下發現所騎機車，守株待兔下逮補劉嫌，並於劉嫌女友家中扣押犯罪當日所穿衣著及劉嫌所使用的二隻手機。

劉嫌接受詢問時避重就輕，僅鬆口說，50萬贓款酬庸1萬2千元，但對於上手是何人則堅不吐實，全案依觸犯詐欺罪移送台中地檢署，經檢方訊問後，認定劉嫌犯罪嫌疑重大，有滅證、勾串之虞，向法院聲押獲准。

(中時)