「你被騙了！」 老翁失金50萬髮妻一語驚醒夢中人

劉男當詐騙集團車手，從基隆來到台中，騙走林翁50萬元。（黃國峰翻攝）

友善列印
中時
劉男（左上）當詐騙集團車手，從基隆來到台中，騙走林翁50萬元，得手後搭計程車離去。（黃國峰翻攝）
劉男（右下）當詐騙集團車手，從基隆來到台中，騙走林翁50萬元後，出現在台中高鐵站購票櫃檯。（黃國峰翻攝）
台中警方循線在基隆逮補劉男。（黃國峰翻攝）
台中警方循線在基隆逮補劉男，查獲劉男作案用手機。（黃國峰翻攝）

台中市一名61歲林姓退休公務員，日前接獲一女子自稱健保局人員，謊稱其健保卡遭盜用詐領補助款，需要監管他現金，林翁不疑有他，提領了50萬元，就在自家樓下交給另一名男子。當晚林翁心情忐忑，向其妻提起此事，林妻一聽直說你被騙了，才驚覺受騙向警方報案，警方獲報後循線在基隆逮補22歲劉姓車手，因劉男對犯案過程交代不清，遭檢方聲押獲准。

台中市警第四分局黎明派出所指出，林翁接獲女子稱健保卡遭盜用詐領補助款後又接到一名男子來電佯裝檢察官稱林翁涉嫌詐欺罪，需要監管他現金，且以偵查不公開為由，不可再向他人提起，不久又有一自稱特派員男子，要求林翁提取現金50萬元給他，由他再轉交給檢察官，過程中還佯裝與假檢察官通話，讓林翁信以為真，於是提領了50萬元，就在自家樓下交付，林男當晚睡前，向其妻提及此事，才驚覺遭詐騙。

警方調閱監視器畫面循線追查，得知嫌犯取款後步行離開，以手機呼叫計程車到高鐵站後搭高鐵北上，於台北車站下車後，發現嫌犯騎機車離開，進而鎖定22歲車手劉嫌，警方隨即持拘票北上基隆，於劉嫌女友住家樓下發現所騎機車，守株待兔下逮補劉嫌，並於劉嫌女友家中扣押犯罪當日所穿衣著及劉嫌所使用的二隻手機。

劉嫌接受詢問時避重就輕，僅鬆口說，50萬贓款酬庸1萬2千元，但對於上手是何人則堅不吐實，全案依觸犯詐欺罪移送台中地檢署，經檢方訊問後，認定劉嫌犯罪嫌疑重大，有滅證、勾串之虞，向法院聲押獲准。

(中時)

海關查驗爆米花 一拆開竟是大麻… 檢舉烏賊車參加抽獎變調 偽造身…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。