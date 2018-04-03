「騎動輪耀樂端午─彰化不落191」自行車旅遊6月10日開騎

騎動輪耀樂端午─2018彰化不落191」活動3日在社頭鄉舉行啟動儀式。 （鐘武達攝）

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騎動輪耀樂端午─2018彰化不落191」活動3日在社頭織足藏樂館舉行啟動儀式。 （鐘武達攝）

台灣樂活自行車協會與彰化縣體育會鐵馬休閒委員會主辦的「騎動輪耀樂端午─2018彰化不落191」自行車旅遊活動，將在6月10日從社頭開騎，預計環騎社頭、田中、溪州、埤頭、溪湖、埔心與永靖等7鄉鎮，要讓車友盡情徜佯南彰化的美景。

宣傳記者會3日在社頭鄉織足藏樂館舉行，社頭鄉長劉錦昌、彰化縣體育會鐵馬休閒委員會主席許正創、台灣樂活自行車協會副理事長戴祖輝等人主持開騎儀式，同時號召全國以及世界各國的車友都能趕快來報名。

劉錦昌與許正創說，近來運動旅遊風氣蓬勃，希望不落系列活動可以讓大家到彰化縣深度觀光，透過零汙染的騎乘單車體驗彰化在地 ，保證CP值很高。

「騎動輪耀樂端午─彰化不落191」活動名稱 ，主要是路線不騎省道「台19線」與「台1線」以避免交通流量大帶來干擾與影響安全，而改走鄉間小路和自行車道，全部路線也都經由專業達人規劃，深入彰化多處珍珠景點。

這場一大型自行車活動將於6月10日上午6點30分、7點30分，分全程與休閒組出發，起點為社頭鄉果菜市場，路線將經過社頭劉家團圓堂古厝、斗山祠、田中望高瞭、風車自行車道、八堡圳、鳳凰木綠色隧道、溪州公園森林區、溪州公園、埤頭鄉木棉花道、東螺溪自行車道、溪湖糖廠鐵路、羅厝天主堂、田中窯燒貓村、浮圳、高鐵星光大橋等。活動即日起開始報名至2018年4月28日止。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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