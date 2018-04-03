萬代福影城贈千張電影票邀弱勢親子歡度兒童節

萬代福影城董事長黃炳熙（左三）贈送千張電影票給台中市社福機構，由新聞局長卓冠廷（左四）代表接受，邀弱勢親子歡度快樂的兒童節！（陳世宗攝）

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孩子的童年只有一次！為讓弱勢家庭一樣可歡度兒童節，萬代福戲院董事長黃炳熙特提供1000張「可可夜總會」電影票，捐贈給台中市中區兒童之家等5家社福機構，由新聞局長卓冠廷代表接受。卓冠廷說，盼藉由活動拋磚引玉，吸引更多善心人士共同挹注社會資源。

萬代福影城捐贈儀式在市政大樓舉行，由萬代福影城董事長黃炳熙捐贈千張「可可夜總會」電影票；在新聞局長卓冠廷局、社會局副局長陳坤皇等人見證下，贈送給台中市多家社福機構為歡樂連假增添溫馨氛圍。

「一部電影可能影響小朋友的一生！」卓冠廷指出，「可可夜總會」不僅榮獲奧斯卡最佳動畫長片，更是一部電腦動畫歌舞奇幻電影，歡笑中帶著滿滿感動，非常適合小朋友觀賞；期盼能以電影當媒介調適親子互動關係，享受家人相聚時光。

董事長黃炳熙表示，希望透過此次捐贈活動，讓孩子走進戲院享受影片，且特別選擇放映「可可夜總會」，讓小孩寓教於樂，鼓勵他們只要用心看電影，一定能學到影片中的教育意義；也鼓勵民眾多走進影院觀影支持台灣的影視業。

卓冠廷強調，為落實影視文化區域平權，市府在議會支持下，再恢復戲院下鄉的服務，將前往大台中各行政區放映優質動畫片；不僅提供市民朋友免費觀影的機會，期盼藉此逐步培養在地觀影人潮。並鼓勵片商來台中拍片，將台中城市之美行銷國際。

(中時)

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