環保終身成就獎 文海珍、高成炎獲選

2018年04月03日 16:34 中時 廖德修

全國NGOs環境籌備會議今天（3日）宣布「2018台灣環境保護終身成就獎」得主為文海珍與高成炎，以表彰兩人長期對環境保護的貢獻，足為後學之典範，兩人將於14日第15屆全國NGOs環境會議中接受表揚。

去年起全國NGOs環境會議增設「台灣環境保護終身成就獎」，2017年由施信民、徐仁修、陳椒華、陳秀惠、賴芬蘭（已故）、歐瑞耀等6位環保先進獲獎。獎項設立目的是為了鼓勵並肯定資深環保人士的付出與貢獻，以及對環保議題長期推動，有傑出成就者，頒獎並予以隆重表揚。

今年評審會議於4月2日於台灣公民參與協會進行，由台灣公民參與協會理事長何宗勳、關懷生命協會理事長張章得、中華野鳥學會秘書長李益鑫、公民國會監督聯盟執行長張宏林等擔任評審，一致通過文海珍與高成炎獲獎。

文海珍目前擔任草山生態文史聯盟理事長，從1990年起她以各種方式參與台灣環境運動，至今已近30年，是台灣近代環境運動最重要的推手之一。她對環境無私的付出、專業論述的精神、堅持不撓的毅力，足以成為環境運動者的典範。

2001年起為了反對「陽明山保變住六之六開發案」，文海珍成立「草山生態文史聯盟」，不屈不撓最後終於擋下這個不當開發案，守住陽明山的好山好水，成為近年來守護社區環境最重要的典範。

此外，她更推動草山水道系統成為市定第111號古蹟，是全國唯一使用中的活古蹟。並從2003年起，在每年3月22日「世界水資源日」前後幾天舉辦「天母水道祭」，也帶起社區節水、愛水的行動與理念。

至於高成炎則為反核先驅者之一，為了建立一個非核家園，歷經30年的反核示威遊行，總是一步一腳印、推動反核運動。高成炎投入反核近30年，曾被警方以違反集會遊行法、妨礙公務等起訴9條以上的罪名，面對鎮暴部隊，被關、被打他也毫無所懼。

另外，為了守護台東美麗的海岸，高成炎動手拆告示牌，以小違法凸顯美麗灣的大違法；經過漫長的民事訟送，最後贏得勝利。

(中時)