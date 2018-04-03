英慶祝史上第1支百年空軍！96歲2戰駕駛升空表演

2018年04月03日 16:53 中時電子報 何宜玲

英國國防部展示1938年輕型轟炸機的資料照片。(圖/美聯社)

100年前的4月1日，1918年英國皇家飛行隊和皇家海軍航空局，組成了世界史上第1支空軍軍隊「英國皇家空軍」。這是軍隊的空中力量首次獨立成軍，走上戰爭的舞台。從此以後，空軍在全球作戰力量上展現出越來越重要的獨特性，與陸軍和空軍並列三大軍種之一。

根據BBC報導，英國皇家空軍為了慶祝史上首支空軍成軍100周年，打算舉辦為期100天的大型慶祝活動。當地時間1日，英國女王還親自寫信祝賀。此外，英國空軍當天在倫敦舉行了飛行表演。原2戰「噴火戰鬥機」(Spitfire)中隊長斯科特(Allan Scott)更以高齡96歲，駕駛戰鬥機升空表演。

英國1日在倫敦聖克萊門特教堂，舉辦皇家空軍成立100周年慶祝儀式。(圖/美聯社)

英國國防部展示1932年Westland Wapiti戰機的資料照片。(圖/美聯社)

空軍是20世紀才誕生的重要軍種，也是繼陸、海軍之後，第三大獨立的軍種。航空力量在誕生之初，只是一股陸軍的附屬力量，歷經百年的淬鍊，已經發展成能夠獨立執行作戰任務，參與戰役的重要軍種。它已成為現代攻防戰中重要的力量。

以世界戰役而言，奪取制空權成為決定戰爭勝負的關鍵因素。因此，空軍的作戰方法也隨之有更多變化。全世界130多個國家先後建立了空軍軍隊，空軍兵力佔各國總兵力的數量大約1/6至1/4左右。

(中時電子報)