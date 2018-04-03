靜宜大學與佐登妮絲產學合作 合力創造健康美麗的幸福產業

2018年04月03日 16:48 中時 陳世宗

靜宜大學將結合各系所師生專長及研發能量，並借重佐登妮絲在化妝品研發經驗與資源，透過產學合作共同締造健康美麗的幸福產業！（陳世宗攝）

「產學攜手研發、培育優質專才！」靜宜大學校長唐傳義與佐登妮絲國際集團董事長陳正雄3日簽署合作備忘錄，未來將結合靜宜各系所師生專長及研發能量，並借重佐登妮絲在化妝品研發的經驗與資源，雙方透過產學合作共同締造健康美麗的幸福產業！

唐傳義表示，期望藉由產學合作，將創新研發能量落實在應用層面，創造符合需求的相關產品及服務，成為學生發揮專業、就業接軌的平台。該校管理學院可協助產業布局、管理及行銷；人文暨社會科學院擁有豐富的「社區總體營造」經驗與場域；透過校友聯絡暨就業輔導室能瞭解全球校友的需求，成為重要資源。

靜宜各系所及行政單位皆具特色！唐傳義指出，理學院與資訊學院以「醫、食、農、美」串成生態體系，利用「預防醫學」概念，使用在地農產原料，開發適合產品；並運用大數據、AR與VR科技，以提高產品價值。

佐登妮絲董事長陳正雄說，該集團與靜宜合作超過30年，最大願望是讓「佐登妮絲」品牌躍升世界舞台；期望未來與靜宜化粧品、財務金融、資訊等相關領域系所產學合作，讓學生在實務工作中展現研發、行銷、大數據等專長。公司在擴展全球版圖時能擁有更多專業人才。

靜宜食品營養學系教授暨「國際加齡產業研究發展中心」主任王銘富表示，感謝佐登妮絲提供學生獎助學金、實習及就業機會。未來佐登妮絲規劃於嘉義大埔美工業園區，創設全台最大的國際美妝品代工廠，並融入觀光休閒；屆時將與靜宜跨院與系所全面推動產學合作，爭取觀光商機、善盡社會責任，共創多贏！

執行長陳佳琦指出，邁入30週年的佐登妮絲集團，全球事業範圍分布歐美與亞洲等5國，涵蓋SPA與零售事業、科技研發、ODM代工、品牌代理及觀光工廠；「投入公益、回饋社會、人才培育」也是重點目標，未來將整合台灣及大陸研發中心，創立佐登妮絲生技園區，成為領先科技的綠色工廠，開拓永續未來！

未來靜宜大學將與佐登妮絲拓展產學合作研究計畫、新產品開發、實驗實習課程與委託試驗、分析及檢測；並提供學期或暑期實習機會及獎學金、技術諮詢、推薦學生就業、開設相關課程、進行人才培育、合辦產學研討會及交流座談會。

(中時)