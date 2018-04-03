紫耀八卦 彰縣綠色學習營地迎紫斑蝶回娘家

2018年04月03日 16:46 中時 謝瓊雲

彰化縣政府宣布將營造綠色環境學習營地成為紫斑蝶的棲地新樂園。（謝瓊雲攝）

彰化縣副縣長林明裕表示彰化縣政府採取的禁採砂石、推動綠能取代燃煤防治空汙等政策，對縣內環境保育有很大貢獻。（謝瓊雲攝）

每年四、五月，紫斑蝶成群北返，美麗的斯氏紫斑蝶身影在八卦山綠色環境學習營地現蹤。（謝瓊雲翻攝）

守護紫斑蝶！彰化縣政府3日宣布將把八卦山綠色環境學習營地，營造為紫斑蝶棲地，並將於14日舉辦「紫耀八卦，斑蝶風光回娘家」活動，邀請大家前來認識、觀察紫斑蝶生態。

緊接在清明鳥南路鷹過境北返之後，接續上場的世界級生態景觀就是紫斑蝶集體遷徙，包含小紫斑蝶、端紫斑蝶、圓翅紫斑蝶、斯氏紫斑蝶等紫斑蝶家族，數百萬蝶舞齊發，成群沿著固定路線從台灣東南部遷徙北返。

副縣長林明裕表示，「臺灣紫斑蝶谷」與「墨西哥帝王斑蝶谷」並列為世界兩大規模「越冬型蝴蝶谷」，彰化八卦山正好位在紫斑蝶北返的蝶道及棲地上，除了豐富原生植物樹種，營地內蝴蝶園栽種多種食草及蜜源植物，其中羊角藤更是斯氏紫斑蝶幼蟲的唯一食草，十分珍貴。

林明裕說，近年彰化縣禁採砂石政策、以綠能取代燃煤電廠的空汙防治政策成效卓著，成功守護復育八卦山豐富的淺山生態資源；未來將攜手臺灣蝴蝶保育學會、臺灣護聖宮教育基金會及化談文祥國小，努力為台灣紫斑蝶打造棲地新樂園。

生態解說員陳美娟說，近年蝴蝶園內遍植高士佛澤蘭等蝶類食草，蝴蝶生態十分豐富，紫斑蝶在每年4至5月成群過境，前年5月初曾觀察到每分鐘達數百隻的大量，今年可望提早。

縣府指出，14日活動當天在成功營區綠色環境學習營地將有「蝴蝶知識趣味闖關」、「蝴蝶生態觀察導覽」、「DIY親手做禮物」及「林蔭大道音樂饗宴」等活動，歡迎大家手牽手一起來參加闖關遊戲，認識台灣紫斑蝶，進而愛護、保護台灣紫斑蝶。

(中時)