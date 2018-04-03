新竹民進黨4青年新秀進軍議會3人出身市長室

2018年04月03日 17:10 中時 陳育賢

布局年輕新秀接班！民進黨下屆新竹市議員此次有4位新秀青年爭取提名參選，其中3人出身市長室，包括前主任賴稟豐、祕書陳建名、組長兼祕書曾文濤，以及立委柯建銘助理鄭美娟，挾著市長林智堅高民調、人氣及施政滿意度，4人來勢洶洶，誓言要擴大民進黨議員席次版圖。

選民年輕化，政黨也跟著也要走向年輕、朝氣，民進黨新竹市黨部主委曾資程就表示，民進黨一直以來都在按部就班培養新人參與政治，包括中央民代的助理、祕書、市長幕僚、地方民代2代與助理、盟友助理等，是一步步培育，有了服務歷練後再走到「幕前」。

而在年輕市長林智堅成功拿下市長寶座，這3年來是聲勢上揚，民調更直衝民進黨縣市長的人氣王，培養年輕新生代議員及市長接班人也成為主流，而原本黨部即栽培市長辦公室前主任賴稟豐及柯建銘助理鄭美娟分別參選北區及東區市議員。

近日更在林智堅支持下，力推市長室祕書陳建銘及曾文濤分別挑戰西區及北區議員，一口氣空前的希望提名4位年輕新秀，4人年齡分別為賴稟豐43歲、曾文濤38歲、鄭美娟35歲、陳建名33歲，都具備了年輕、活力、創新與想法，未來若都成功送進議會，對民進黨在竹市議會的席次版圖更將大為擴大，對林智堅施政藍圖的執行也將更為順利。

而相對賴稟豐與鄭美娟已起跑布局年餘，曾文濤與陳建名近日才決定離開市府，投入議員選戰，不過兩人積極踏入公共領域服務、深入鄰里，其實都已是鄰、里長與市民間的熟面孔，更是林智堅服務基層的得力左右手。

兩人表示，很高興這3年參與這座城市的改變，市政民調已經向大家證明，只要肯拼、肯努力，年輕人的活力和執行力絕對可以為政治帶來改變，重新讓新竹人感受到政治是可以創造幸福的。

他們同時表示，願意擔任市民與市政的溝通橋梁，並以在市府的歷練以及追求完美的精神，絕對可以讓幸福的施政廣泛延伸，打造新世代、新政治，延續新竹市的幸福、光榮以及驕傲。

(中時)