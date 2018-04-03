柴柴要來囉！賣萌相助創世園遊會

2018年04月03日 16:52 中時 周麗蘭

創世基金會斗六院安養的植物人阿竹3日在3隻柴犬的陪伴下散步，為4月28日園遊會暖身造勢，阿竹變成築物人前曾養過哈士奇。（周麗蘭攝）

捐發票的人越來越少，創世基金會斗六院每年四月舉辦園遊會募集發票，鼓勵捐發票也透過園遊券募款，去年同期預購10萬元，今年到目前僅1萬元，該院表示「有步想到沒步」，全國知名度頗高的柴犬家族跨刀相助，將號召100隻柴犬參加園遊會吸引人潮。

「愛倍增心串連」公益園遊會4月28日登場，70個攤位目前僅認養四成，園遊券也只賣出1萬元。

創世基金會社工督導林月卿表示，相較去年此時已賣出10萬元，今年買氣驟然冷卻僅1萬多元，大家心裡很納悶發生了甚麼事？

斗六院長張淑曉蓉說，園遊會4月28日就要登場了，心裡很著急，可是真的有步想到沒步了。

林月卿說，今年愛心景氣低迷，一直想哪個環節出問題？有人說先前花蓮地震有一波大捐款，也有人認為是物資漲價，連電費都要漲，荷包變薄了；另一遲疑的原因是下月要申報綜合所得稅，民眾捐款轉為保守。

創世斗六院安養42名植物人已滿床，6人在排隊，林月卿表示，募不到捐款還是要繼續安養，不可能要他們退院。

經常號召柴犬主人帶狗做公益的「柴犬聯盟」臉書社團伸援手，4天前上網號召，已有30至40隻報名，估計28日當天會破百隻。

柴犬聯盟大家長陳奕壇表示，柴犬主人將讓他們的愛犬揹著發票捐款袋，遛達做公益，也透過大陣仗的柴犬陣容吸引人潮。

創世基金會3日安排曾養過哈士奇的植物人「阿竹」（60歲）和3隻柴犬散步曬太陽，創世基金會表示，現代人不太愛生小孩，但喜歡養毛小孩，以前宣傳做公益要從小做起，現在給呼籲做公益帶毛小孩一起。

(中時)