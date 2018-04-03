搶攻花博商機飯店推花料理主題房

交通局長王義川（左起）、新聞局長卓冠廷及永豐棧酒店楊義方邀民眾到台中樂遊花博。（林欣儀攝）

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永豐棧酒店因應花博打造「樂遊花博」主題樓層，其中萬花牆最吸睛。（林欣儀攝）

響應2018台中世界花卉博覽會，也搶攻花博將帶來的百億商機，永豐棧酒店打造「LoveLife樂遊花博」主題樓層及花料理，3日上午對外亮相，新聞局長卓冠廷稱其為「全台唯一創舉」；無獨有偶，日月千禧、林酒店也搶搭花博列車，紛紛推出花料理。

因應花博將於年底舉辦，永豐棧酒店處處可見花博意象，除吉祥物「石虎家族」的身影，西餐廳也推出「萬花嬉春」主題饗宴，以桂花、櫻花、萬壽菊等花卉入菜。大墩館8樓則以「樂遊花博」為主題，打造石虎廊道、浪漫花牆，繽紛色調呈現花之意象，連房內都可見栩栩如生的石虎。

卓冠廷表示，花博卡開放申辦至今已突破80萬張，為國內記名票券申辦數量最多。市府參考台北花博或其他大型活動估算，台中花博預計將吸引800萬參觀人次，其中國外觀光客約有60萬，若以他們來台中遊玩2天的住宿、交通與餐飲計算，花博將創造數10、甚至百億商機，對活絡觀光、產業幫助很大。

搶攻花博商機，林酒店則在奇鮮日本料理餐廳推出「奇鮮之味-花漾藝術」套餐，選用台中在地大坑綠竹筍、新社蜂蜜、蘆薈、谷關山櫻花、清水瑞豐黑豬肉及霧峰米，將谷關山櫻花、五葉松等融入食材中，呈現台中絕美滋味及迷人風貌。日月千禧酒店也推出「花漾食采」套餐，將埔里玫瑰、苗栗甜菊及西班牙番紅花入菜。

(中時)

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