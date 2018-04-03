將訂派遣勞工專法？勞動部：仍在蒐集意見

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行政院研擬「解決低薪方案」，改善派遣工、臨時工薪資待遇，並推動「派遣勞工專法」立法。勞動部今（3）日表示，近年派遣勞檢違規比例已逐步降至20％，先前更修訂「勞動派遣採購契約範本」，讓派遣工更有機會於要派單位轉任正職。至於是否訂定專法，內容為何，勞動部表示仍在廣納意見當中。

勞動部勞動部勞動關係司長王厚偉指出，針對派遣工權益保障，在行政指導部分，已於上月修訂「勞動派遣權益指導原則」，規定未提供培訓費的派遣公司，不能要求派遣工於派遣期間轉要派單位正職要給付違約金，當派遣公司與要派公司沒有競爭關係時，也不能約定派遣工離職後的競業禁止條款。

違法檢查部分，依據勞動部統計，從2009年至去年，派遣人員專案勞檢已經進行1182場次，違法比例從86％逐年下降，至去年僅20％，今年預計勞檢100家，會持續強化保障派遣工權益。

此外，王厚偉表示，公務門勞務採購時，會評選投標企業內部管理、人員素質、勞務條件等，採取最有利標，也持續輔導要派公司將派遣員工轉為正職，如台積電之前高達3千人轉任，日月光、漢翔、公視等也都有相關案例，會持續鼓勵相關要派單位將派遣工轉正職。

由於過去勞動部曾提出「派遣勞工專法」草案，規劃限定事業單位使用派遣工比例不能超過3％，王厚偉回應，各界對於訂定專法與否、訂定的內容都還有一些不同的想法，會持續蒐集各界意見再來討論，目前沒有明確的期程。

(中時)

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