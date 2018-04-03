文在寅對國家暴力道歉承諾平反4·3事件

2018年04月03日 17:04 中時 蔡致仁

南韓總統文在寅3日宣佈，濟州4·3事件的真相載入史冊成為鐵的事實，任何勢力都無法否認。他許諾堅定不移地朝著完全平反的目標前進，徹查真相和恢復名譽的進程再也不會倒退。

文在寅當天上午在濟州4·3和平公園出席遇難者公祭活動時致辭，繼前總統盧武鉉12年前承認國家對此負有責任後，再度以總統身份對國家暴力造成的一切苦難致以深深的歉意。文在寅承諾，為無辜遇難者昭雪沉冤，把遺體挖掘進行到底不留遺憾，療癒倖存者、受害者、遇難者家屬的創傷。

1947年3月1日，南韓騎警在觀德亭廣場傷人後揚長而去遭群眾追打，警方誤認為衝擊警署開槍鎮壓，最終於1948年4月3日演變為動亂，是為4·3事件開端。軍方鎮暴行動和左右翼武裝衝突持續到1954年9月21日，導致大批平民遭屠殺。文在寅說，面對強迫民眾「忘掉！別動！」的不義政權，濟州青年學生們奮起抗爭，於1960年4月27日聚集觀德亭廣場譴責3·15賄選揭露4·3真相，無數維權團體、勇敢的文藝人不斷以各種方式告訴人們，4·3不只是過去的別人的悲劇，也是屬於當下的我們自己的故事，後來我們明白，銘記歷史揭露真相是爭取民主實現和平伸張人權的必經之路。

文在寅說，70年前，不知意識形態為何物的濟州良民過著沒有小偷、沒有乞丐、不用鎖門的幸福生活，卻以意識形態之名遭到屠殺。文在寅指出，至今仍有人帶著意識形態的有色眼鏡看待4·3事件，南韓人應擺脫陳腐狹隘的左右之爭陰霾，綻放人性的尊嚴，不論打出的旗號是保守還是進步，只要不正義不公正，就不是為民服務。

(中時)