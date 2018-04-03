2018 Voice Up 讚聲演唱會 各國眾星一次聽好聽滿

2018年04月03日 17:05 時報周刊 溫博鈞

PETROLZ超人氣擠爆大港開唱。（寬宏藝術提供）

今年讚聲演唱會超強卡司、眾星雲集，不只台灣多組重量級創作唱將演出外，更力邀來自韓國、日本及大馬的超強音團隊進擊讚聲演唱會。

其中最受矚目的莫過於韓國當紅超人氣SOLO女歌手-HEIZE，在確定來台開唱消息一曝光，大批粉絲感動謝謝心目中等待許久的女神終於要來台灣，總算能一睹偶像的風采。而素有神秘具魅力的日本獨立搖滾指標精神之稱的PETROLZ，也將帶來精湛的演出。Voice Up讚聲演唱會首度加入日韓及大馬團隊讚聲演出，不只搖滾，各種不同類型的曲風讓大家一次聽好聽滿！

2017年末在各主要的頒獎典禮上獲得了各項大獎的HEIZE即將造訪台灣。HEIZE那具有特別魅力的音色，新曲一出總是立即佔領排行榜前端的位置，是一位韓國獨一無二的SOLO女歌手。甫在三月初HEIZE官方網站也新發布了一首全新單曲，一個月過去人氣依然居高不下，至今多首歌曲仍在暢銷排行榜上。

HEIZE透露自從決定要來台灣開唱後每天就非常期待，等不及要跟台灣떡(HEIZE粉絲名稱)見面，第一次在台灣透過個人演唱會與大家同樂，真的很開心。而HEIZE更展現十足誠意貼心的表示，因為在台灣以LIVE的方式唱給大家聽的機會不多，所以特別準備了以前到現在的新歌，也請各位粉絲們敬請期待，邀請大家5/4號 一起大聲歌唱，打造屬於我們的第一次。

日本吉他之神率領神秘樂團-PETROLZ進擊台灣舉辦首場個人售票演唱會! 前東京事變吉他手-浮雲所創立的「PETROLZ」，被日本所有樂迷封為是獨立搖滾精神指標的象徵，這股神祕超人氣旋風也吹進台灣，剛結束的大港開唱中，PETROLZ也是演出嘉賓之一，他們的高人氣從現場擠爆的人潮即可得知，而浮雲也在舞台上邀請大家5月6日在他們個人專場演唱會中繼續搖滾，三位團員也俏皮表示「想要聽見看到現場版最完整最多的PETROLZ，就別錯過首場台灣演唱會！」

(時報周刊)