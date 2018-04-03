簡嫚書笑稱產後身材「打掉重來」 與女兒爭老公講究先來後到

2018年04月03日 17:04 中時 陳張眾

新手媽媽簡嫚書今於產女後首度出席時尚活動，為好友詹朴同名品牌APUJAN於台北信義新天地A4開設之快閃店開幕站台。透露尚未恢復到產前身材的她，以一襲品牌2018春夏粉紅色蕾絲系列裙裝現身，並坦言不用像以前一樣，連最小號的衣服都要靠修改才能合身，唯獨產後激增的傲人上圍，讓現在穿衣比例變得很奇怪。

除了對於挑選衣著上的影響外，懷孕前就積極靠運動維持身材的簡嫚書，笑稱生過小孩後是種「打掉重來」的過程，甚至還興起是不是乾脆先把第二胎生完，再來開始重新鍛鍊的想法。

提到產後老公雲昌隆的表現，更讓簡嫚書笑彎了嘴，從餵奶、換尿布都親自參與的舉動，讓她備感貼心之餘，亦令身旁朋友都十分羨慕。只有老公下班回家後跳過她，先衝去抱「前世情人」的舉動，令她微許有些吃味，更開玩笑提醒老公說：「要講究先來後到。」而面對自己的第一個母親節，她則從生產、帶小孩的種種過程體會到母親的偉大，直講：「要好好感謝媽媽們。」還說要趁女兒沒記憶時，用影片記錄下她最難帶的時刻，以後可以在她長大不乖時做為「佐證」。

自稱目前休息期間於家中努力靠私人教練運動的簡嫚書，偶爾也會畫上淡妝轉變心情，笑稱：「想在家裡看來不要那麼可憐。」閉關已久的她，看到店內新品也忍不住想好好消費一翻，而這間開至4月30日的APUJAN期間快閃店，是品牌於松菸誠品AXES外，在台首個單一品牌零售據點，其中包含2018春夏新品及品牌歷年經典商品，並推出限量印花圍巾及滿額贈禮，讓喜愛APUJAN的消費者們，有機會能更貼近品牌。

(中時)