GU夢時代開幕 蔡依林款外套10秒完售

2018年04月03日 17:14 中時 柯宗緯

櫃檯擠滿排隊人龍。（柯宗緯攝）

民眾搶買蔡依林款牛仔外套。（柯宗緯攝）

蔡依林款牛仔外套10秒內秒殺。（柯宗緯攝）

GU擁有時尚顧問，可以幫民眾打理行頭。（柯宗緯攝）

GU夢時代店今天開幕，祭出6大優惠活動。（柯宗緯攝）

日本快時尚品牌GU，看準高雄消費力，今（3）日在高雄夢時代開設港都第2家分店，推出限量蔡依林款牛仔外套，11點一開門，大批民眾蜂擁搶購，男女款各8件，在10秒鐘秒殺，其他民眾也趁機搶購開幕優惠商品，結帳櫃檯湧現排隊人龍。

GU日前與國際知名設計師Kim Jones合作「KIM JONES GU PRODUCTION」，將其高端精品血液融入街頭時尚。亞洲流行音樂天后蔡依林（Jolin）曾穿上它現身機場，成為粉絲追隨的潮流指標。

這款「KIM JONES GU PRODUCTION」牛仔外套，日前在全台各店開賣皆快速秒殺。這次GU到高雄夢時代開2店，特地準備男女款各8件，大批民眾百貨門還沒開就前來排隊，最後10秒內完售，令不少民眾扼腕。

GU在夢時代6樓開幕，約200坪大空間，主打全台擁有最完整、最齊全的童裝商品，並全台唯一的店內兒童推車，鎖定親子客群提供更舒適友善的購物空間。

歡慶GU統一時代百貨高雄店開幕，祭出六大驚喜活動：

1. (開幕首三日限定): 「全家換新裝」購物即贈限量來店消費禮

單筆消費不限金額，即贈時尚T恤來店禮。每日限量100名，只送不賣，送完為止。

2. (開幕首三日限定): 消費單筆滿千抽高雄-香港來回機票

單筆消費滿1,000元，即可獲得一次抽獎機會，最大獎項送高雄-香港雙人來回機票！

3. (開幕首三日限定): 高雄新店紀念版托特包

單筆消費滿1,500元，即可獲得高雄新店紀念版托特包乙只，每日限量300個，只送不賣，送完為止！

4. 消費再送GU網路商店50元抵用金序號

4/3~4/12活動期間，凡於GU統一時代百貨高雄店消費，單筆不限金額即贈GU網路商店50元抵用金序號。

5. 超強優惠150元起，童裝結帳限期再9折

於4/3~4/8期間超低優惠150元起即可輕鬆入手，童裝商品結帳再享9折優惠。今年春夏流行提案推薦的女裝亮眼美裙系列，原價790元，期間限定價490元起。男裝好評的指定褲款商品，期間限定價590元起。

此外，為迎接高雄溫暖氣候，透氣舒適的男女裝法國100%亞麻系列商品，質感柔軟且穿著感極佳，590元起。讓女性都能輕鬆穿著，並擁有豐富樣式的女裝Bra-feel罩杯式上衣，期間限定價290元起。讓全家大小都能在GU取得最新優質流行商品。

6. 聯名系列全台首賣與熱銷上映，激發高雄蒐集魂

快時尚品牌GU所推出的印花T恤與聯名系列，以多元的設計與超值的價格，長期以來受到消費者喜愛，2018年初推出迪士尼Disney米奇米妮、漫威MARVEL英雄等系列廣受好評，GU統一時代百貨高雄店歡慶開幕，「冰雪奇緣」與「NASA」等系列聯名印花T恤當天開賣，男女童共計推出22款商品，讓高雄小朋友穿出最萌潮流穿搭。

(中時)