女力的溫柔 民進黨市議員參選人推連假輕旅行地圖

2018年04月03日 17:10 中時 陳世宗

西屯區市議員陳淑華，連假前推出「日遊國家歌劇院、秋紅谷，夜遊逢甲夜市」旅遊建議。（陳世宗攝）

東南區市議員邱素貞邀請大家一起「興大園道鐵馬遊、忠孝夜市嘗美食」，歡度快樂的連假！（陳世宗攝）

連續5天假期到來！民進黨台中市中西區市議員擬參選人陳俞融團隊，連假前趁勢推出「中西區輕旅行地圖」，明確標示旅遊與美食地點，還有推薦旅遊方式，以「中西區旅遊達人」身份，帶大家到台中花園划船、遊綠川吃宮園眼科冰淇淋、草悟道騎鐵馬野餐等遊程與美食；地圖上還不忘明確標示，接到民進黨初選民調電話時，「唯一支持中西區市議員陳俞融」，希望幫中西區搶攻觀光財，也為自己爭取選民支持。

民進黨因前市議員黃淑芬投入西屯戰局，讓西屯區初選民調選情緊繃，現任市議員陳淑華除宣導自己任內爭取建設成績外；連假前推出「日遊國家歌劇院、秋紅谷，夜遊逢甲夜市」旅遊建議。陳淑華推薦可到地標建築國家歌劇院享受文化薰陶，記得到旁邊極具特色的藥局逛逛感受不一樣的氛圍，黃昏在秋紅谷公園散步後沿惠來溪、潮洋溪而上，就能到台灣最大的逢甲夜市大快朵頤一番，是非常豐富的半日遊行程。

參加民調的東南區市議員邱素貞則邀請「興大園道鐵馬遊、忠孝夜市嘗美食」，如從北而南，可參訪古蹟樂成宮(旱溪媽祖)，沿綠意盎然的東光園道散步或騎單車，行經綠草如茵的大智公園，棕櫚樹大本營-東峰公園和228公園，接上興大園道，自行車道很優閒，終點有中興大學和健康公園等；也可順訪康橋、國立資訊圖書館、台中文創園區。傍晚忠孝夜市很熱鬧。在心靈文化之旅方面，則可以參訪台中城隍廟、林氏宗廟、醒修宮。

豐原后里區的市議員翁美春則邀請大家到「后里泰安鐵道旅遊採草莓、麗寶樂園血拚搶好康」，議員們除推廣台中在地觀光旅遊，也要搶選民肯定，希望大家「電話民調唯一支持。」。

(中時)