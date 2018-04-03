無限期卡管！ 教育部將成立跨部會小組調查

2018年04月03日 17:05 中時電子報 戴安瑋 、 余弦妙 、 林毅

卡管案無限延期。教育部今表示，管中閔出任台大校長案仍有諸多疑義，教育部將成立跨部會諮詢專案小組，於4月中提出諮詢意見，做為教育部後續決策參考。至於何時准駁，教育部未做說明。

台大校長遴選委員會1月5日選出新任校長，由中研院院士管中閔出線，但隨即爆出管在遴選過程中未揭露台灣大哥大獨董身分，以及台灣大副董事長蔡明興出任遴選委員，涉及未利益迴避及誠信問題，民進黨立委張廖萬堅也指控，管涉嫌抄襲暨南大學張姓碩士生論文內容，近日更傳出管違法赴陸兼職。

面對連串爭議，儘管台大校長遴選委員會1月31日再度開會，確認外界指控不成立，管當選並無疑義，但教育部不理，連發八道金牌（公文）要求台大就爭議問題進行說明；卡在歧異難解，台大部分師生要求召開校務會議討論，但上月24日的校務會議上，支持管中閔派大勝，反對派提案全數遭到擱置，但教育部仍置之不理。

管中閔則於上月22日在臉書發文，要求教育部在3月底前就其人事案進行准駁，但教育部依舊不動如山，管中閔隨後於周日再po文，指教育部推諉懈怠、違法不作為，相關官員須自承法律責任，並強調他將堅持到底，致使卡管爭議愈燒愈烈。

教育部今表示，管中閔出任台大校長案仍有諸多疑義，教育部將成立跨部會諮詢專案小組，於4月中提出諮詢意見，做為教育部後續決策參考。

(中時電子報)