南市首間公共托育家園開幕 家長月負擔最多7000元

台南市第1家安南區慈雲社區公共托育家園溫馨開幕。（洪榮志攝）

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台南市第1家安南區慈雲社區公共托育家園3日溫馨開幕，有4名托育人員負責照顧12名0至2歲兒童，希望營造類似家庭的成長環境，讓孩子在充滿愛與安全的關係中成長。代理市長李孟諺說，今年規畫新設8處社區公共托育家園，後年更將增加至18處。

安南區社會福利多功能活動中心去年在安中路一段慈雲公園落成啟用後，社會局也在該中心設置全市第1處社區公共托育家園，希望以「居家」的空間，營造一個接近家庭的成長環境，並以混齡互動的方式，讓孩子學習與同儕建立友愛的情誼，進而建立自信心。

主持剪綵啟用的李孟諺表示，社區公共托育家園有多項好處，不僅環境、設施都是經過專業設計、安全考量，家長不用擔心小孩的安全外，還有4名受過訓練且合格的保母照顧12個小朋友，每位小朋友都可得到最好、最周全的照顧。

最重要的是收費合理，讓每位家長都負擔得起。李孟諺強調，坊間的日間托育每月約1萬5000至2萬元行情，社區公共托育家園每月托育費僅1萬元，家長每月還可申請3000至5000元的托育補助，每月最多僅需負擔7000元。

李孟諺還指出，截至2月底台南市0至2歲幼兒有2萬7767人，因應少子化現象市府積極規畫以社區為基礎的托育服務，今年預計在關廟、官田、柳營、仁德、善化、麻豆、安南、佳里等8區設置公共托育家園；後年更將增至18處，除讓合法保母有穩定工作與合理待遇，讓年輕父母負擔得起育兒費用，更有專業、優質的托嬰場地與服務，創造三贏政策。

(中時)

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