孫安佐事件 美俄系的兩大名槍

2018年04月03日 18:12 中時電子報 喻華德

藝人狄鶯之子孫安佐因涉嫌威脅要對學校開槍，遭搜出擁有步槍彈、手槍彈、霰彈槍彈合計1,608發。這些子彈可用於9公釐手槍、AR-15突擊步槍和AK47突擊步槍，AR-15為M16的民用型，M16和AK47正是美國與俄國東西方兩強的代表性步槍。

據BBC去年報導，2017年統計40%的美國人擁有槍支，2016年全美有超過1.1萬件謀殺和誤殺死亡事件與槍械有關。

美國是以武裝革命立國，憲法保障人民擁有槍械自衛的權利，因此槍支氾濫屢生校園槍擊案，但是憲法是國家根本大法，因此使每年都發生槍擊事件造成龐大的傷亡，再加上美國步槍協會等利益團體的影響力，因此一直無法修憲處理槍支氾濫的問題。

據BBC報導，在美國手槍的價格大約200美元(約新臺幣5,800元)，大約等同一臺Chromebook筆記型電腦的價格，步槍約1,500美元(約新臺幣43,700元)，約合一臺Macbook筆電。

5.56公釐AR-15A4式突擊步槍

據製造商柯特（Colt）公司介紹，半自動柯特步槍是回歸全尺寸AR-15步槍，AR-15是第一款採用5.56公釐口徑子彈的步槍，催生了現代的運動步槍。最早量產的版本為AR-15 Sporter，為20吋槍管、0.223口徑，作為運動獵槍。

據維基百科資訊，AR-15步槍由費爾柴德阿瑪萊特公司的斯通納所設計，型號「AR」為阿瑪萊特的英文名稱Armalite Rifle，而不是突擊步槍Assault Rifle。阿瑪萊特於1959年將其AR-10和AR-15的生產權賣給了柯爾特公司。

How An AR-15 Rifle Works: Part 1, Components

現在有多家廠商製造AR-15，「AR-15」或「AR15」的商標是屬於美國柯爾特製造公司所有，該公司聲稱此名稱應只用於該公司的產品。一般通俗的講法AR-15也包含由其它廠商所生產的版本。

How An AR-15 Rifle Works: Part 2, Function

AR-15除了標準的5.56公釐AR-15A4（AR-15A4 Rifle）之外，尚有9公釐半自動版本（Colt AR-15 Semi-Auto 9mm），及輕量化碳纖維版本Lightweight Carbine。這三款步槍的官方定價為$999至$1,099美元之間。美國一般民間銷售的AR-15僅有半自動模式而無全自動模式。

1948年生產的AK-47步槍。(圖/Kalashnikov)

人類史上生產最多的武器-7.62公釐AK47突擊步槍

共產國家的制式步槍AK47式，為米哈伊爾·季莫費耶維奇·卡拉什尼科夫中將所設計（2013年殁），據維基百科資料，AK-47全稱為Автомат Калашникова образца 1947 года，意指卡拉什尼科夫1947年式自動步槍。1947年，AK47被選定為蘇聯軍隊制式裝備；1949年，最終定型並正式量產。1951年，開始配發前蘇聯軍隊。從1950年代到1980年代，是前蘇聯軍隊和華沙條約組織國家軍隊制式裝備。後採用大量使用合成材料的AKM（卡拉什尼科夫自動步槍改進型），可靠性更佳。在1980年代，小口徑（5.45公釐）版本AK-74系列裝備前蘇聯軍隊後，AK-47和AKM漸漸從蘇軍前線裝備中退出。

How an AK-47 Works

How An AR-15 Rifle Works: Part 2, Function

據大陸界面新聞報導，自從1947年起，有超過30個國家仿製了高達1億支的7.62公釐AK-47突擊步槍。據估計地球上每五支槍裡就有一支是AK-47或者其衍生型號。亦即，世界上每一處熱點地區都有AK步槍的影子。而在過去50年間，很難找到一場沒有AK-47步槍出現的衝突（福克蘭群島戰爭似乎是唯一一場。）

除了這兩款槍支之外，美國常見口徑的長槍，還有口徑更小的0.22英吋步槍（5.66公釐），主要為獵槍。孫安佐擁有的12-gauge子彈則為最常見的霰彈槍，口徑為18.5公釐，不同口徑的霰彈槍子彈的用途不同，18.5公釐主要用於打獵。

據BBC報導，2017年統計40%的美國人擁有槍支，2016年全美有超過1.1萬件謀殺和誤殺死亡事件與槍械有關。

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