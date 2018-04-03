攜槍為挺友走火犯嫌台中落網 起獲突擊步槍

陳姓男子為替林姓友人談判債務問題涉嫌攜帶步槍助陣，卻不慎開槍擊穿民宅鐵捲門被逮。（洪榮志翻攝）

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警方起獲陳姓男子涉嫌持有的2把步槍及子彈。（洪榮志翻攝）

家住台中的陳姓男子，上月22日為替林姓友人談判債務問題，涉嫌攜帶步槍助陣，卻不慎開槍擊穿民宅鐵捲門。陳某逃逸10天後，2日深夜被警方循線在台中一處摩鐵逮獲，並循線前往彰化起出2把AR-47突擊步槍與25顆子彈，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

警方指出，3月22日凌晨2點多，台南市警四分局獲報指出，怡平路一處民宅疑似遭人開槍。警方趕到現場後，除發現民宅鐵捲門的上方有1個清晰彈孔外，還拾獲彈殼及變形彈頭各1枚。

據租住該民宅的38歲周姓男子說，林姓男子積欠友人阿呆20多萬元，2人約在該處談判破裂後，林即自行離去。不久，綽號「五百」的43歲陳姓男子，便夥同7、8名友人抵達，並朝鐵門開了1槍後，與同夥搭車逃逸。

警方獲報後，漏夜調閱現場周遭監視器畫面及查訪相關資料，經鎖定陳姓男子的行蹤後，2日深夜10點多，循線前往台中市軍功路某汽車旅館將他查緝到案，並隨同前往彰化市某產業道路的鳳梨園內樹下取出作案用的AR-47步槍2枝、彈匣2個及子彈25顆。

警訊中，陳某供稱，他幫從事網拍香水的妻子做生意，經常在中南部活動，當天接到林某電話前往助陣後，擔心遭欺壓才帶槍，本來只是想嚇嚇對方，卻不慎擊發。

陳某還說，由於擔心警方找上門，不敢聯繫親友，也不敢回家探望1歲大的兒子，只能每天躲在小旅館；至於槍枝則是友人送給他的。全案偵訊後，除依法送辦外，還將繼續追查槍枝來源。

(中時)

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