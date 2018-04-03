清明連假 泰雅渡假村和奧萬大祭出兒童入園免費

2018年04月03日 17:15 中時 楊樹煌

▲清明連假前往泰雅渡假村可享住宿8折、兒童免入園又可享受獲政府溫泉標章認證的泰雅戶外溫泉區免費泡湯。（楊樹煌攝）

▲清明連假到泰雅渡假村渡假可感受傳統泰雅原住民的文化之美與歡樂氣氛。（楊樹煌攝）

今年兒童節適逢5天連假，泰雅假村與南投林管處為鼓勵家長多陪伴兒童到戶外活動，將自4月4日至8日連假期間 ，優待12歲以下兒童免費入園，歡迎民眾把握機會，前往森林遊樂區及渡假村賞景攬勝，體驗大自然之美。

泰雅渡假村為慶祝26周年慶暨泰雅童樂會活動，除兒童免費入園，也特別祭出住宿8折的優惠，園區內並推出泰雅文化樂舞表演、原民文化體驗活動、還有大朋友小朋友都喜愛的泰雅卡通明星歡樂秀等精彩內容；以及在地特色竹筒飯、石板烤肉及泰雅著名的勇士火鍋美食。

泰雅渡假村總經理李吉田表示，兒童節連假適逢泰雅26周年慶，為回饋全國民眾及鄉親平時對泰雅的支持與鼓勵，特別祭出系列優惠活動，主因是台灣當前經濟不景氣，期藉優惠促銷，讓民眾用更優惠價格出門旅遊，既省荷包又玩得開心，歡迎全國民眾把握機會，前往住宿、賞景又泡溫泉。

泰雅渡假村園區面積廣達56公頃，擁有多樣豐富的的親子設施，有綠色迷宮、海拔500公尺的天空步道，可體驗踩在透明強化玻璃上，俯瞰高空山巒美景的驚險刺激感、並有泰雅知名的賽德克故事館，完整呈現賽德克族的歷史故事。

此外，連假期間，泰雅劇場每天都有專業的原住民歌舞演出及享受各式傳統原味的原住民美食；尤其此時正值賞螢季節，泰雅低光害、低汙染生態環境，隨處都可欣賞到群星環繞、螢光點點的美景，遊客玩累了還事前往南投國姓地區唯一取得合法溫泉標章的泰雅溫泉，享受泡湯之樂，並可入住巴洛克式建築的泰雅皇宮，感受身處歐洲皇室貴族般的享受。

(中時)