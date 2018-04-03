2018年04月03日 17:15 中時 葉書宏

新北市第2屆「參與式預算」投票結果今（3日）公布，從51案中選出最高票12案執行。（葉書宏攝）

新北市第2屆「參與式預算」投票結果今（3日）公布，從51案中選出最高票12案執行。（葉書宏攝）

新北市第2屆「參與式預算」投票結果今（3日）公布，從51案中選出最高票12案執行。（葉書宏攝）

新北市第2屆「參與式預算」投票結果今（3日）公布，從51案中選出最高票12案執行。（葉書宏攝）

新北市第2屆「參與式預算」投票結果今（3日）公布，從51案中選出最高票12案執行。（葉書宏攝）

新店「參與式預算」揭曉 碧潭和美山螢火蟲生態步道再度奪冠

新北市議員陳儀君近年來積極推動「參與式預算」獲得好評，第2屆投票結果今（3日）公布，從51案中選出12案執行，碧潭和美山螢火蟲生態步道工程連續2屆拿下最高票，顯示民眾對於賞螢生態步道相當重視，透過參與式預算營造更好的生態環境。

陳儀君與新北市政府、新店區公所3日舉辦第2屆「參與式預算」票選結果記者會，歷經3月5日至3月21日動員73位志工進行問卷調查，10位實習大專生電腦統計，有效票數3萬2018張，51案中選出前12高票執行，總共經費536萬元。

陳儀君表示，非常佩服新店市民的眼光，恭喜入選12案，收到3萬7579張選票，稽核過程非常嚴謹，無效票5561張，僅有3萬2018張票有效，公布之後才是開始，12案提案人必須在9個月時間內執行完畢，另外，未入選39案同樣是民眾重視的提案，相關局處或區公所也會編列預算執行，落實人民是頭家。

第1屆「參與式預算」中，台灣自然科技協會理事長張聖賢提案「碧潭和美山賞螢生態石板步道」獲得最高票，第2屆張聖賢再度提出「碧潭和美山螢火蟲生態步道工程二部曲–螢光蝶影」獲得1萬2539票、最高票，將有50萬元預算可以執行。

張聖賢表示，連任的感覺很美，但大概只有高興一天，因為後續的挑戰才要開始，賞螢步道是自然生態建設，與觀光息息相關，跟在地住戶、民眾生活密不可分，連續2年奪冠代表民眾對於自然生態建設的渴望，期盼公部門可以注意到相關問題，如何永續生態資源、生物多樣性及避免外來種破壞，均相當重要。

入選12案

第1名第49案 票數12539票 50萬

（碧潭和美山螢火蟲生態步道工程二部曲「螢光蝶影」）

第2名第33案 票數11567票 50萬

（新店歷險記－設計14場新店秘境小旅行一起去探險）

第3名第27案 票數11129票 23.6萬

（罕見疾病「小胖威利」–身心健康活力計畫）

第4名第24案 票數10638票 15萬

（新店志工協會–「關懷禪光育幼院弱勢孩童」系列）

第5名第36案 票數9700票 50萬

（臻愛碧潭–碧潭在地影像、工藝市集與再生工作坊）

第6名第35案 票數9634票 50萬

（眷村食在美味–大鵬忠孝社區爺奶私房菜饗宴）

第7名第22案 票數9565票 47.4萬

（創世基金會–碧潭東岸為植物人公益健走暨園遊會）

第8名第51案 票數9557票 50萬

（新店區民族路交通公園–再進化為幼兒遊戲主題公園）

第9名第31案 票數8834票 50萬

（看見。安坑–影像記錄培訓班）

第10名第01案 票數8796票 50萬

（大豐國小清晰計畫–幼兒、特教等教室改善投影設備）

第11名第04案 票數8564票 50萬

（安坑國小–國際教育英語情境教室整修）

第12名第32案 票數8436票 50萬

（玩出文化–新店「十四張地方發展」桌上遊戲大賽）

(中時)