歡慶兒童節！樂園好康多！藝文、手做、尋寶不停歇

品生活信義店｜5F森林童話基地雲門教室「大青蛙動動樂身體尋寶遊戲」體驗活動。（主辦單位提供）

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中時電子報
／整理報導

歡樂四月，從明天（4月4日）就是兒童清明節五天假期了！全台各地的遊樂園，都特別舉辦豐富精彩的系列活動！如「兒童新樂園」在聯假期間兒童享免費入園、三重幸福水漾公園也有「新北歡樂CAR」遊樂園」。台北市立動物園也有專屬兒童優惠！如想在市區逛逛，DIY、展演活動，歡迎大小朋友同歡！

北市「兒童新樂園」於4/1（日）、4/4（三）～4/8（日）連假期間推出多重優惠。（本報系資料照）

「兒童新樂園」，於4/1（日）、4/4（三）～4/8（日）連假期間，提供國小（含）以下的兒童及陪同家長1位，只要持2018兒童月摺頁（僅限實體印刷版）、兒童數位學生證、學生證或健保卡等，即可享免費入園優惠。此外，在三重幸福水漾公園，新北市甫於推出4/4（三）～4/8（日）連假限定的「新北歡樂CAR」遊樂園。

蘭斯洛特：我又長大了不少，兒童節記得來看我唷！（非洲野驢）。（台北市立動物園提供）

在今年兒童節加上清明節的連續假期期間，只要持台北市政府教育局「2018兒童月-築夢TAIPEI童趣探險」摺頁，或出示身份證明等文件，到台北市立動物園參觀。音樂、

歡慶四月兒童月，4/4(三)誠品生活信義店5樓【森林童話基地】盛大改裝開幕，以木紋質感及穿透式半球形設計的天花板營造童話森林感，逾40個親子品牌新登場，4/6(五)特別邀請YAMAHA演出音樂故事劇一同歡慶開幕！

誠品網路書店英國兒童讀物經典之作《Roald Dahl Collection》。（主辦單位提供）
誠品網路書店英國兒童讀物經典之作《Roald Dahl Collection》。（主辦單位提供）
誠品網路書店英國兒童讀物經典之作《Roald Dahl Collection》。（主辦單位提供）

4/11至5/15開幕慶期間週週推出手作課程、藝文表演與學習活動體驗，像是「小小莎翁帝王學院」教導孩子英文朗讀，進而認識西方大文豪巨作，個個成為小小莎士比亞；「森林裡的美術課」打開孩子的五感美學，從大自然裡啟發創作；「從程式世界中看見閱讀力」邀請爸媽帶著孩子一同透過程式，培養閱讀力；雲門教室20週年推出「「大青蛙動動樂身體尋寶遊戲」，增添孩子肢體開發的學習樂趣。

誠品網路書店湯瑪士小火車70周年紀念版。（主辦單位提供）

歡慶四月兒童月，4/4(三)誠品生活信義店5樓【森林童話基地】盛大改裝開幕，以木紋質感及穿透式半球形設計的天花板營造童話森林感，逾40個親子品牌新登場，4/6(五)特別邀請YAMAHA演出音樂故事劇一同歡慶開幕！

4/11至5/15開幕慶期間週週推出手作課程、藝文表演與學習活動體驗，像是「小小莎翁帝王學院」教導孩子英文朗讀，進而認識西方大文豪巨作，個個成為小小莎士比亞；「森林裡的美術課」打開孩子的五感美學，從大自然裡啟發創作；「從程式世界中看見閱讀力」邀請爸媽帶著孩子一同透過程式，培養閱讀力；雲門教室20週年推出「「大青蛙動動樂身體尋寶遊戲」，增添孩子肢體開發的學習樂趣。

誠品生活信義店｜5F森林童話基地。（主辦單位提供）

此外，兒童節倒數，誠品實體書店與網路書店加碼優惠雙齊發！誠品網路書店精選多款超值套書，讓孩子一次讀個過癮！

(中時電子報)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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