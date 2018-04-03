立委變身說故事媽媽 推動認識東南亞

2018年04月03日 17:28 中時 林和生

立委林麗蟬將多國語言繪本帶進校園，期盼開啟學生國際觀。（林和生攝）

108學年度12年國教課綱將新住民語納入本土語言教育，立委林麗蟬特地培訓新住民成為故事媽媽志工，透過繪本以家鄉的話分享，全台校園巡迴列車3日南下屏東麟洛國小，期待藉此讓學生瞭解族群融合和多元文化，同時也開啟國際視野。

根據統計，台灣新住民人數共有56萬人，屏東縣內就有近2萬人，居全國第8位，「爸媽來自東南亞國家的請舉手」，主持人邀請這群新台灣之子分享幾句各國問候語，多數人卻答不出來，老師只好自嘲著說，「現在進行補救教學還不算晚」。

麟洛國小校長吳進源指出，麟洛國小位處傳統客家庄，但全校共有45位新住民子女，占全校人數五分之一，為教導學生更有國際觀，同時也認識不同民族、文化，學習理解與包容，刻意將校內閒置空間打造成為多元文化教室，透過各國服裝擺飾拉近彼此距離。

林麗蟬強調，台灣原本就是多元族群的社會，這次把東南亞國家的童謠、習俗融入繪本中，藉由國際說故事媽媽的分享，把東南亞國家的印象深植在學生腦海中，讓孩子們能學習欣賞、尊重不同的國家文化，相信這是一股強而有力的軟性力量。

當然學習東南亞語也能培養台灣孩子擁有第3語言優勢，對於他們未來發展，不管是要西進或南進，都將是很好的能力。

(中時)