台旅法生效 台學者：打破中美「一法三公報」現狀

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旺報

針對兩岸情勢，中國文化大學國家發展與中國大陸研究所副教授劉性仁3日受訪表示，鼓勵美台高層互訪的《台灣旅行法》在大陸涉台圈的看法是「片面改變現狀」，且對已有美國議員提案的《台灣安全法》草案是否循台旅法模式，也是高度警戒；若《台灣安全法》日後步步闖關，中美對台政策的「一法三公報」將被打破，成為兩法甚至三法＋三公報。

劉性仁說，三公報對於中美兩個政府是默契、而非法律，但台美關係卻在法律上實質突破，且命名「台灣」旅行法而非「中華民國」旅行法，製造「兩個中國」還算是兩岸爭正統，但創造「一中一台」等於美國鼓舞台獨，更無法被大陸接受。

日前出席由大陸全國台灣研究會主辦的第十屆兩岸青年學者論壇的劉性仁受訪表示，大陸涉台學者對台旅法的後續效應高度關注，謹慎到已研究該法案英文文本以及如何適用等細節。他指出，陸方認為中美「一法三公報」的結構已近乎被台旅法打破，未來《台灣安全法》若再循台旅法模式生成，台美關係上升到實質法律關係，但中美關係仍停留在非法律的三公報，現狀將不復存在；且法案用詞上是「台灣」旅行法、「台灣」安全法，等於證實美國改變中國的「一中原則」，也等於直接鼓舞台獨。

日前獨派在台北舉行論壇，參加人員的還包括港獨、藏獨、蒙獨和疆獨代表，劉性仁指稱大陸學者也是高度關切，並指出「大陸無法忍受分裂祖國行徑」，將不惜一且成本採取嚴厲報復措施。

「兩岸未來就是法律戰」，劉性仁認為兩岸未來要談判，台灣與大陸都要有自己版本，「但提出新論述不是投降」，若蔡政府只說「不要什麼」卻沒提出凝聚台灣共識的新論述，這對台灣未來相當不利。

由於一國兩制被污名化，劉性仁在大陸提出「一中兩制」論述，一中是兩岸同屬中華民族，符合一國兩制、也符合一國兩區，符合十九大後兩岸合情合理安排之設想，且兼顧《中華民國憲法》架構，既規避政治主權憲法上的爭議，也保留了模糊的空間。

(旺報)

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