卡達與法國談定12架飆風戰機

2018年04月03日 17:31 中時電子報 江飛宇

卡達在2015年與法國達梭公司(Dassault Systèmes)所預訂的12 架飆風戰鬥機(Rafale fighter)正式完成簽定，卡達成為繼埃及、印度之後，第3個飆風戰鬥機的海外使用者。

防衛新聞(defense news)報導，達梭公司在聲明中表示，卡達已經支付首期付款，第一批12架戰鬥機的合約正式生效。

卡達是在2015與達梭簽訂24架飆風戰鬥機的合同，之後再增購12架，使戰機總數達到36架。2015年的交易價值63億歐元（78億美元），其中包括飛彈武器、訓練飛行員和大約100名技師的訓練。

卡達購買飆風戰機的過程有些曲折，原本卡達是向美國申購F-15QA戰機，這筆訂單也在美國國會裡通過了，然而美國的中東盟國以色列卻跳出來反對，以色列認定卡達與中東的幾個激進組織，包括真主黨、基地組織與IS武裝團夥有關，因此不斷游說美國國務院擱置這筆訂單，同時以色列也是以同樣理由，阻止科威特向美國申購F/A-18E的計畫。

這使得卡達與科威特決定另尋戰機，卡達相中飆風戰機與歐洲颱風戰機，而科威特則只購買歐洲颱風戰機。在得知卡達、科威特兩國已經抽單以後，美國國務院就在此時同意兩國的戰機申購要求，這當然也有內部壓力的成分，因為波音公司的聖路易廠若是沒有新戰機的訂單就即將裁員，而F-15與F/A-18E都是波音公司出品的。

總之，現在卡達空軍的機種變得相當多樣，包括颱風戰機(24架)、飆風戰機(36架)、F-15QA戰機(72架)，還有英國航太的鷹式教練機(6架)，另外仍在服役的有幻象2000-5(12架)。

埃及雖然已訂購飆風戰機，但由於美國阻擋了關鍵零件的出口許可，以及遠攻巡航飛彈的交付，因此現在只取得6架，原本應有36架。

達梭公司會提高戰機生產效率，達到每月出廠2架的速度，這是對埃及、印度和卡達購買者的回應。

(中時電子報)