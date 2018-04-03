輔大2球氣走北市大 暌違8年再捧大專男足金盃

輔大前鋒馬良丞在終場前補射破網，鎖定比分後興奮的狂奔慶祝。（李弘斌攝）

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中時電子報
／台北報導
馬良丞（左下）趁北市大門將段昍（右）接球脫手失誤，射進輔大的第2球。（李弘斌攝）

大專足球聯賽3日進行公開組男一級冠軍戰，輔仁大學靠北市大第61分鐘被罰下1人，先由隊長徐宏銍在第77分鐘勁射打破僵局，終場前再由馬良丞逮住門將段昍接球脫手失誤，機靈補射破網，以2比0氣走北市大，不僅報了去年決賽的一箭之仇，也在相隔8年之後，舉起隊史第2座大專聯賽冠軍。

輔大隊長進球吸手指 獻給剛當媽媽的啟蒙教練

至於稍早進行的公開組女一級決賽，台灣師大則靠王奕涵罰進12碼球，以1比0力克衛冕者台灣體大，贏得隊史第6座大專聯賽金盃。男一級季軍戰則是台灣體大4比1輕取銘傳大學，拿下第3名。

北市大去年決賽以4比1輕取輔大，連莊男一級冠軍，但今年輔大有備而來，陣中不少球員此前代表航源FC角逐亞足聯盃，實力也提升不少。不過冠軍戰雙方踢得火爆，全場共出現12張黃牌、2張紅牌，北市大後衛江承瑜下半場見紅，更成為勝負關鍵。

輔大隊長徐宏銍第77分鐘打破0比0僵局，做出吸手指的慶祝動作，把進球獻給剛當媽媽的啟蒙教練、前女足國腳廖櫻灣。（李弘斌攝）

第77分鐘，輔大衛懋庭殺入禁區右側，冷靜的往斜後方回敲，助攻徐宏銍跟進破門，打破0比0僵局。徐宏銍與隊友狂奔慶祝後，還做出吸手指的慶祝動作，原來是要感謝他在僑愛國小的啟蒙教練，前女足傳奇國腳廖櫻灣，最近才剛當媽媽。

第88分鐘，前中華男足替補門將段昍跪地接球竟然脫手，馬良丞見機不可失補上一腳，北市大後衛解圍不及，只能眼看輔大抱走冠軍。已有1張黃牌的北市大顏廷翰在比賽結束的哨音響起後，還跟裁判抗議，成為第2位見紅的北市大球員。

輔大於2010年延長擊退台體，奪得隊史首座大專聯賽冠軍，現任教頭洪慶懷當時還是球員。過去7年他們兩度殺入決賽，都被北市大（含前身台北體院）所阻，今年終於上演甜蜜復仇。

(中時電子報)

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