新竹市兒童醫院土地點交完成 兒童節前夕啟動興建期

2018年04月03日 17:49 中時 陳育賢

新竹市馬偕兒童醫院BOT案3日由新竹市政府與馬偕醫療團隊共同完成土地點交，正式進入4年興建期，預計2022年3月開始營運，適逢兒童節前夕，成為送給大新竹地區的孩子1分幸福的兒童節禮物。

市長林智堅表示，此為全國首座由地方政府推動BOT兒童醫院，未來將解決竹竹苗地區兒醫資源不足、長期供需失衡問題，提供民眾優質兒童醫療服務。

林智堅指出，新竹市出生率非常高在全台名列前芧，14歲以下的孩子占全市人口18％，但兒童醫療環境卻未同步趕上兒童成長速度，以桃園與竹竹苗地區的幼年人口估算約60萬人，至今卻尚未設有衛福部評核合格的兒童醫院，在兒醫資源上大幅落後雙北、台中彰化等地區，有相當大的改善空間。

因此，市府近年積極投入各項市政建設，打造新竹市為幸福的兒童城市，更將設置兒童醫院列為重要建設目標。

新竹市兒童醫院土地點交完成後，興建期正式啟動，在兒童節前夕分外有意義，期盼未來興建完成後，將與爸爸媽媽們一同守護大新竹地區的孩子平安健康長大。

衛生局代理局長楊清媚表示，新竹市馬偕兒童醫院是國內第1座由地方政府主導籌建的BOT兒童醫院，興建地點位在建功二路、建功高中對面，佔地0.73公頃，委託期間為50年，市府為加速興建期程，以最短的工程時間，完成基地原衛生局舊廳舍拆除，施工期間加強工地安全及空氣品質維護，加設臨時拒馬及護欄，要求轄區警察局加強巡邏，維護周邊居民及學生安全。

新竹市馬偕兒童醫院以醫學中心級兒童醫院為目標，核心任務是提供兒童重症及難症醫療照護，並成為24小時兒童急診專責醫院與提供罕病、重症、難症病童轉介照護。

興建期市政府亦會透過完善履約管理，持續加速兒童醫院興建進度，為大新竹區（竹竹苗）兒童打造專屬親近、體貼、安全的兒童醫療中心。

(中時)