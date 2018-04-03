孫安佐合法持手槍、千發子彈 揭最大問題！恐怕難回家

2018年04月03日 17:40 中時電子報 吳玫穎

狄鶯、孫鵬兒子孫安佐日前因涉嫌恐攻威脅，遭到美國警方逮捕，現在案情又有新進展，被搜出擁有1600發子彈與一把9毫米手槍，均為合法取得，但事先被寄宿家長藏匿。上達比警局警察總監奇伍德（MichaelChitwood）表示，他在警界54年，從未見過一個18歲青少年擁有如此強大火力。而知名律師邱彰早前也在臉書分析案情，直言「乖孩子」應該很久都不能回家了。

孫安佐美國被捕案又有最新進展，被警方搜出擁有千發子彈及一把自製手槍強大火力，邱彰在臉書寫下「心存僥倖，孫安佐失算」，表示孫安佐曾向朋友說子彈是父母去年聖誕節去美國找他，他們打靶時買的，還好狄鶯、孫鵬現在就在美國，隨時可以出庭為他作證。

邱彰：「手槍的問題比較大。」因為原本孫安佐說沒有槍，現在變成有槍，是跟警察說謊，本案從賓州的「恐怖威脅」立即升級至聯邦的「恐怖威脅」，FBI更已介入調查他的手槍來源、從哪買、有無恐怖組織介入、是否曾發射過。

最後邱彰更直言：「連聯邦大陪審團都可能組成以決定本案的起訴罪名，『乖孩子』應該很久都不能回家了。」透露在美國所有案子都只能誠實說，真相一定會大白的。

另外，賓州刑法律師王玉明也向媒體指出，孫安佐槍彈都皆為合法取得，但若證實其有恐嚇意圖，則為非法持有。

(中時電子報)