基隆童話藝術節連假登場 大型劇偶看個夠

2018年04月03日 17:55 中時 張穎齊

「基隆童話藝術節」於4日到8日共5天連假登場，基隆港周遭已經處處可見小丑魚、胡桃鉗等大型劇偶。（張穎齊攝）

「基隆童話藝術節」於4日到8日共5天連假登場，基隆港周遭的建物屋頂上，已處處可見大野狼、大藍鯨、小木偶等大型劇偶。（張穎齊攝）

市民廣場放有大型小丑魚。（張穎齊攝）

文化中心前放有大型胡桃鉗。（張穎齊攝）

東岸商場上掛有1隻大型Dragon。（張穎齊攝）

林右昌提噴槍為劇偶洗泡泡澡。（張穎齊攝）

「基隆童話藝術節」於4日到8日共5天連假登場，基隆港區周邊已經處處可見小丑魚、胡桃鉗、小紅報與大野狼等10隻大型劇偶，市長林右昌也在今（3）日於海洋廣場出席「搶先看」活動，並表示要將基隆打造成「童話藝術城」，讓未來主人翁在普天「童」慶的日子樂翻天。

「好大隻！好可愛喔！」仙洞國小的小朋友於活動現場，看見「超大型」的劇偶嘖嘖稱奇，並與扮演成虎克船長與小飛俠的工作人員開心玩耍，而林右昌與陽明海運基金會董事長史美琦也場一起為劇偶洗泡泡澡，宣示迎接「2018基隆童話藝術節」。

林右昌表示，今年基隆童話藝術節共有10隻大型劇偶布置在海洋廣場及市中心區，要在連假期間打造出「基隆童話藝術城」，此外市府也於此期間推動無車日，提供民眾免費搭乘市公車，歡迎大家邀請外縣市親朋好友到基隆走走，感受人文藝術風情，也看看基隆的進步與改變。

教育處指出，今年市府與陽明海運文化金會再度攜手合作，要號召童話故事書裡面的角色，一起把基隆變成1座大型童話城，現場除了有大型裝置藝術，更結合了「CheckMe」APP集點活動，可以循著任務專區，收集這些大型裝置氣球，獲得點數換禮物。

教育處表示，連假期間，基隆港周邊的陽明文化藝術館、海洋廣場、市民廣場都會有很精彩互動遊戲、優質兒童劇團及學校社團表演，更有基隆獨有的特色海味嘉年華市集等著大家來挖寶。

「一起感受基隆海洋的魅力！」教育處呼籲，希望大小朋友都可以趁此連假來基隆遊玩，一同體驗置身童話世界的歡樂氛圍，飽覽海洋、藍天、郵輪等美景，基隆將用不同於以往的面貌呈現在大家面前。

(中時)