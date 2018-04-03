《中時晚間快報》救兒不惜代價 狄鶯聘金牌律師

2018年04月03日 17:42 中時電子報 綜合報導

◎救兒不惜代價 狄鶯聘金牌律師

台灣藝人狄鶯跟孫鵬抵美後，終於在當地時間2號探監見到獨子孫安佐，還為孫安佐另聘了一位大牌刑事辯護律師凱勒，不僅專長就是青少年犯罪，還曾協助客戶，在超過千宗訴訟成功脫罪。

◎陸主場外交首頁 習近平將出席博鰲論壇

大陸外長王毅3日宣布，大陸國家主席習近平將出席博鰲亞洲論壇2018年年會開幕式並發表主旨演講。《多維》新聞報導，此次博鰲論壇被定性為2018年大陸外交四大主場之一，也是大陸主場外交的開篇之作，因此辦會規格和規模或都將超過往屆。

◎台灣2020年禁售象牙 違者可罰150萬

農委會今預告修正《野生動物保育法施行細則》，規定2020年元起正式終結現行的「庫存象牙或象牙加工品」買賣許可，全面禁止象牙相關製品買賣，與國際大象保育工作接軌，到時違規販售者，最高可處5年以下有期徒刑，得併科150萬元以下罰金。

◎WHA未獲邀 蔡總統推特為台力爭

世界衛生大會訂於下月21日日內瓦登場，台灣未獲邀請函，2009年起首度無法以觀察員身份參與；蔡英文總統今天在推特，以外交部潮台灣「阿巒的作文課」影片，指越南女孩阿巒罹患畸形血管瘤手術，極力為台灣爭取。總統強調，台灣的醫療貢獻是全球周知的。

(中時電子報)