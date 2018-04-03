賴清德對陸喊話：保障言論自由是普世價值

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行政院長賴清德今（3）日表示，大陸國家主席習近平學習前總統蔣介石，打破任期限制，從李明哲事件也可清楚了解，現在的大陸社會，和幾10年前我第一次政黨輪替前，仍由國民黨統治的台灣社會相同，不過後來藍營的情況各界都清楚，因此提醒大陸應該保障言論自由，因為這是普世價值。

大陸國台辦日前透過新聞稿，直指賴清德頑固堅持台獨立場，是狂妄的挑戰兩岸關係的現狀，危害兩岸同胞特別是「台灣同胞」的根本利益，這時十分危險且不自量力的。

賴清德今出席「言論自由新時代的挑戰—政府角色之省思研討會」時說，民主時代任何人都可以談國家未來的走向，可以主張台灣獨立，他作為行政院長在立法院備詢，誠實向立委報告，「我確實是台灣獨立工作者，我沒說是主張台灣獨立，而是對鄭南榕先生的尊敬，因為我是追隨者，我是做這個工作的。」

行政院前院長林全於105年12月宣布4月7日為台灣「言論自由日」，賴清德說，這是為向鄭南榕及許多為言論自由犧牲奉獻的先賢表示敬意，希望國人珍惜得來不易的成果，並藉此宣示政府對言論自由的保障，將會與時俱進、帶來新的價值。

賴清德提醒大陸，基於普世價值原則，應該保障言論自由。他也說，在過去專制獨裁的年代，政府往往是言論自由的殺手，但時至今日，民主自由的年代，應從「殺手」轉變為「推手」。

賴清德說，鄭南榕的犧牲，喚起社會對言論自由的重視與支持，近幾年更因為大家的努力，已有相當進步，今年1月「自由之家（Freedom House）」針對國際自由度調查，台灣仍獲評為自由國家，獲得93分，高於去年的91分及前年的89分；另外，「無國界記者組織（Reporters Without Borders）」去年也將台灣言論自由程度評為亞洲第一名，較前年進步6名，這都是國人共同打拚的結果。

(工商)

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