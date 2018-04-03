紅蔥頭價崩跌　七股農民大嘆欲耕鋤

2018年04月03日 18:20 中時 莊曜聰

台南沿海紅蔥頭採收已近末期，七股產地部分紅蔥頭受到氣候影響，結實情況較差，加上收購量問題，暴跌至每台斤僅6元，不符成本，農民叫苦。（莊曜聰攝）

台南沿海紅蔥頭採收已近末期，七股產地部分紅蔥頭收購價格暴跌至每台斤僅6元，不符成本，農民叫苦，立委陳亭妃(左二)、農糧署南區分署長姚志旺(右一)也到場了解狀況。（莊曜聰攝）

不只蒜頭，台南濱海北門、將軍到七股一帶的紅蔥頭價格也崩跌，去年紅蔥頭均價每台斤20元，品質較好者甚至有30元以上的高價，但今年蔥價又走軟，種植面積增加，部分受到氣候影響，今年均價只剩下12元左右，現在進入採收末期，還有每台斤6元的低價，農民喊苦向民代陳情，立委陳亭妃與農糧署南區分署長姚志旺3日到七股勘查，了解相關狀況。

台南沿海北門、學甲、將軍、七股、安南區等地種植紅蔥頭面積約1300公頃，年產量逾7000萬台斤，占全台產量的9成以上，近年來收到天候影響，產量、價格波動狀況頻繁，加上生產成本增加，農民常有血本無歸的窘境。

七股三股里黃姓農民栽種面積約3公頃，他說今年受到暖冬少雨影響，2月前採收的早蔥就有歉收情形，每分地平均可產2000台斤，今年僅剩1200到1500台斤左右，後期的蔥頭又分裂成長，塊頭小賣相差，盤商喊到每台斤6 元，換算每台斤8元成本，入不敷出還要倒賠。

立委陳亭妃指出，紅蔥頭價格崩跌，產區農民抱怨連連，相關單位竟然都不知情，令人訝異，去年七股地區農產批發商火警，可儲藏4000公噸的冷凍庫付之一炬，影響農產吞吐功能，未來應該設置冷藏設備協助農民，農民也可組織生產協會，向政府反映現況。

農糧署南區分署長姚志旺表示，將與台南地區紅蔥頭主要產區農會洽談，徵詢其意願，補助冷凍庫經費，逢低價時可收購，但後端行銷仍有賴農會，南市農業局也可輔導農民成立紅蔥頭生產協會，掌握並通報相關單位，以便啟動因應措施。

(中時)