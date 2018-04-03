神農獎花農獲平反 有機玫瑰園遭鄰田汙染法官判免罰

2018年04月03日 18:11 中時 林和生

神農獎得主楊添得經營全台最大有機食用玫瑰園，2017年卻被驗出花中含有陶斯松0.03ppm，遭屏東縣政府裁罰3萬元，但他喊冤強調，是鄰田「二手農藥」導致，為求清白提起行政訴訟，經過1年3個月漫長等待，終於等到免罰判決，他強調，「追求的只是一個公理」。

楊添得曾奪過全國花藝冠軍，後來返鄉栽種玫瑰，為求環境永續經營，不僅推廣無毒、有機，更申請通過MOA國際美育生態基金會認證，成為全台最大有機玫瑰農場。

正當事業穩定成長，卻傳出花園內的食用玫瑰花被檢出含有「陶斯松0.03ppm」，強調包括自己與員工都不碰農藥，為何被驗出？經過抽絲剝繭才發現，是鄰近檸檬田使用高壓噴霧機朝天噴灑農藥，農藥懸浮在空氣中飄進玫瑰花園，因花園每日上下午各灑水一次，藥劑融入水中流入土壤才遭檢出。

當時背負著輿論壓力與通路質疑，楊添得決定透過訴訟還自己清白，他強調，與鄰田中間種植寬約5公尺的台灣構樹作為圍籬，東方留有近40公尺車道與停車空地，才與毛豆田相鄰；西方留有20公尺道路再與檸檬田相鄰；南方留20公尺溪溝與蓮霧田相鄰；北方也留10公尺地與毛豆田相鄰，「已經盡可能防範」。

屏東地院法官認為，園主防範措施已屬充足，但客觀上亦難以避免自他處飄進農藥造成汙染，雖驗出農藥殘留，處罰卻難認合法，因此判決原處分撤銷、3萬元免罰。

楊添得認為，這判例為全台有機農業注入一劑強心針，「不能總期待有機農友考100分，拿到99分卻打得半死」，他強調未來等到罰款退回，將捐給孤兒院，「畢竟要爭的公理已經得到」。

(中時)