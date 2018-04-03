婚宴蟑螂母女檔 女兒到案認罪推責母親

2018年04月03日 18:09 中時 陳志賢

引發各界議論的「婚宴蟑螂」王姓母女檔，被控於去年11月前往台北市信義區某婚宴，假裝賓客白吃白喝，被揭穿還嗆新人「弄我們沒好下場！」，母女2人日前另因欠1600元及吃湯包霸王餐遭士林地檢署通緝到案，獲無保請回後，台北地檢署亦對母女2人發布通緝，3日下午也傳喚王姓女兒到案，訊後無保請回王女，庭訊後，王姓女兒向媒體說都是媽媽提議的，她有正常工作，願意賠償新人損失。另王女母親未到，檢方將持續追緝。

去年11月，有新人在台北市彭園會館舉辦婚宴，卻遇上一對母女白吃白喝，甚至還上台玩遊戲，跨桌打包菜餚，遭新人親友拆穿報警處理，母女檔另因到湯包店消費賴帳被提告詐欺等罪。

檢方調查，這對王姓母女未受邀參加王姓新郎的彭園會館婚宴，謊稱是男方親友，但每道菜餚一上桌，母女倆就急著打包，甚至說「這道菜我們要包，你們不能吃」，引起新人親友側目，最後男方家屬懷疑，問她是誰，她回說是小學同學，但卻忘記讀哪一所學校，才露餡被逮，2人被揭穿還嗆「弄我們沒好下場！」。

另王姓母女倆因到湯包店吃霸王餐，25歲的王姓女兒涉嫌向友人借了1600多元未還，被控詐欺，士林地檢署因多次傳喚不到，3月27日發布通緝。警方3月30日凌晨巡邏時在北市松山路一間超商發現王姓女子，將她逮捕歸案，移送士檢獲無保請回。她也供稱，之前到處吃霸王餐「都是母親提議的」。

北檢在今年3月曾多次傳喚涉詐欺的王姓母女檔，但該對母女檔始終未到庭，3月底北檢因此依詐欺罪，對該對母女發布通緝，今天下午找到女兒到案說明，母親則仍未到案。

(中時)