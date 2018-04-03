炎峰國小「樂翻炎峰 校園演唱會」有演唱有兒童禮物 讓孩童樂翻天

2018年04月03日 18:21 中時 楊樹煌

▲炎峰國小兒童節的「樂翻炎峰 校園演唱會」，邀請瀟灑哥樂團進駐校園跟孩子們同樂。（楊樹煌攝）

▲炎峰國小邀請瀟灑哥樂團演唱學童票選的流行熱門歌曲，讓孩童樂翻天，不時揮舞彩色汽球表達他們興奮心情。（楊樹煌攝）

草屯炎峰國小為慶祝兒童節暨母親節，營造校園歡樂的氣氛，並讓炎峰兒童有更多學習活動的體驗，今3日下午特別舉辦系列「樂翻炎峰 校園演唱會」慶祝活動，讓全校洋溢著無限熱鬧又歡樂的氛圍。

炎峰國小107年慶祝兒童節今天下午在學生活動中心，由校長陳恒聰致詞中揭開序幕，並與家長會長戴伯凱共同致贈「精美提袋」給全校小朋友，因該提袋貼心的考量孩子們需裝載所有科任課程及才藝用具需求，讓炎峰學子們都咸認是最實用的兒童節賀禮，陳校長和戴會長也期勉學生們，要懂得知足與感恩，並要好好珍惜所擁有的。

校長陳恒聰表示，此次校園演唱會是由家長會長戴伯凱暨全體委員用心籌畫，特別邀請瀟灑哥樂團進駐校園跟孩子們同樂，並票選「你最想聽的一首歌」讓樂團演奏小朋友們最想聽的歌曲，包括「好想你」、「小幸運」、「飄向北方」、「派對動物」「離開地球表面」等多首膾炙人口的流行歌曲，讓孩童樂翻天。

此外，在活動中家長會及校方也準備了小朋友們最愛的禮物，進行抽獎活動，讓親師生共同參與，炒熱兒童節歡樂氣氛，家長會也準備甜甜圈，讓孩子們邊吃邊玩，盡情感受演唱會實況，體驗不一樣的兒童節。

(中時)