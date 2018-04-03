蔣銅像去年首度遭破壞 蔣公忌日花警不敢大意

2018年04月03日 18:10 中時 許家寧

花蓮縣的蔣銅像去年首度發生被噴漆破壞，警方加強巡邏密度，未特別編派「護蔣」勤務。（資料照，張祈攝）

去年4名噴漆學生在校方陪同下至壽豐鄉公所致歉，獲得鄉長張懷文原諒。（資料照，許家寧攝）

蔣公逝世紀念日將屆，今年228桃園慈湖陵寢遭台獨團體潑漆棺柩事件，花蓮去年也發生史上首起蔣公銅像兩眼被大學生噴上紅漆，宛如熊貓；警方雖未因此「個案」增派「護蔣」勤務，但也不敢掉以輕心，針對228等敏感節日前後，加強縣內36處蔣銅像巡邏密度。

近年台灣社會高舉轉型正義「去蔣化」，各地發生「斬首」、「噴漆」蔣介石銅像事件層出不窮，這股風潮也吹進花蓮，去年228夜裡壽豐鄉兩處村民活動中心蔣公銅像遭4名東華大學生以紅漆噴上「兇手」、「勿忘張七郎」等鮮紅大字，在鄉公所揚言提告後，4生在校方陪同下「負荊請罪」草草落幕。

今年228前後花蓮警方嚴陣以待，彙整全縣36處蔣介石相關紀念物，包括新城分局轄區有3處、花蓮分局7處、吉安分局9處、鳳林分局7處以及玉里分局10處，通令各分局針對228、蔣公誕辰紀念日等「敏感節日」加強轄內銅像巡邏。

以花蓮市區的蔣介石銅像來說，主要分布在國民黨花蓮縣黨部正門、花蓮憲兵隊、花蓮市立中山公園、民意里活動中心前、花蓮市鐵道一館內、花蓮榮譽國民之家、花崗國中、美崙國中及後備軍人公園，今年雖未再發生破壞蔣銅像事件，但警方仍特意2小時巡簽一次。

警方指出，相較於前總統蔣經國，蔣介石過去造訪花蓮機會並不多，並無特別的相關足跡與行館，絕大部分以校園或社區銅像居多，警方除輔導裝設監視器，保安科也研判去年噴漆事件應屬於單一突發事件，並無特別成立專責勤務需要，增加偏鄉員警負擔。

不過慈湖陵寢潑漆事件，仍有許多花蓮人義憤填膺，大罵「蔣公銅像何辜？」玉里有團體在知名地標圓環拉出白布條，寫著「政府縱容小屁孩亂搞」、「有種到玉里來潑漆」等標語譴責破壞行為，更揚言不排除組成巡守隊自發守護蔣公銅像安全。

(中時)