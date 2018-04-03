館長想送養愛子「大雄」她回：不要出來害人好嗎

館長想送養愛子「大雄」她回：不要出來害人好嗎(翻攝自《飆悍》臉書)

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中時電子報

成吉思汗館長陳之漢的愛兒「大雄」，第7度咬人咬到重傷流血，讓館長放悲情牌開玩笑說，想將牠安樂死、開放領養。部落客「廣告小妹」聞訊後在臉書砲轟，表示「大雄」早已錯過能訓練的年紀，就算送給他人飼養，也只是在殘害新飼主，「多數高加索犬一生只認一位主人啊！」

館長的高加索犬「大雄」今年1月驚傳咬傷美編，付了大筆醫藥費、請長假養傷多時。前幾日直播時，大雄又趁亂咬傷人。事後館長也坦言「大雄可能殺了我小孩」，飼養大雄5年多，甚至連懷孕的老婆都被咬到流產。

廣告小妹坦言，館長對大雄用情至深，給牠滿滿的愛與包容，甚至老婆被咬傷，也堅持保護大雄、留在身旁。「可是大雄會變成這樣，是誰造成的？養狗不是養條金魚，給食物、乾淨水就夠了」。

廣告小妹說道，「大雄是高加索犬，原產地為俄羅斯高加索地區，血緣來自中亞的獒犬。獒犬加上戰鬥民族基因，使其擁有強烈護衛本能及非常大的殺傷力。牠需要大量運動消耗體力，這次的咬人事件也是因為大雄想玩卻沒人跟牠玩。」加上習性養成後成犬更是難教，「大雄一歲後因行為偏差，就算被送去訓練，其實早已錯過黃金訓練期」。

最後，廣告小妹表示，不反對不適合的飼主送養寵物，可是高加索犬一生只認館長一人，若把大雄送養，是害大雄也害了新飼主。對此，網友們也怒了「人只要重傷人一次就會被關，他竟然讓狗咬人七次沒事」！還有一名網友異想天開，幫館長想了一個好法子，「把員工關進超大籠子一切都解決！畢竟大雄打不得、嘴套戴不得、籠子關不得、雄風割不得啊」。

(中時電子報)

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