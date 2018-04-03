陳珮騏被強暴頭撞地撞傻了！「屍斑」3天才卸乾淨

2018年04月03日 18:11 中時 林淑娟

陳珮騏拍攝被強暴戲。（緯來）

陳珮騏拍攝被強暴戲。（緯來）

陳珮騏為戲化屍斑妝。（緯來）

陳珮騏為戲化屍斑妝。（緯來）

陳珮騏拍強暴戲後腦勺著地受傷腫包！她在緯來電影台自製電影《噬膽72》有吃重角色，是貫穿片中的靈魂人物，一場被強暴的戲，卻也讓她飽受折磨，她難受地說：「這類型的題材我連看都不會去看，更別說去碰觸，會不舒服到極致的痛苦，但這次劇本我太喜歡了，硬是逼自己突破完成！」她還克服害怕草地水泥的心理障礙，打赤腳在草原奔跑，一喊卡就開始乾嘔。另一場只有3秒的夢中戲，她為此花了一個小時上特殊妝，卻花3天才把「屍斑」卸乾淨。

各類劇種都嘗試，陳珮騏唯獨對強暴戲最排斥，她表示：「我連看電視、電影都不會挑這種題材，身為女性看了就會不舒服跟排斥，極為痛苦。這次《噬膽72》強暴戲拍攝前，她便已開始反胃，但因為太喜歡這劇本，只好逼著自己克服心理障礙！強暴戲拍攝前經過武術指導的肢體動作訓練，強暴犯得抓著陳珮騏的頭往木頭把手撞，雖然她身上有脊椎護具，但「頭部」無法有安全措施，撞擊必須來真的！

陳珮騏苦笑說，拍攝時撞了很多次後腦勺，因為專注，沒注意當下的疼痛，拍完隔天她就出發去美國，直到美國，洗澡時才摸到頭怎麼痛痛的，有幾個地方腫了起來，之後一直到昏睡到隔天，才猛然想起那是拍戲時撞頭，「事實上，我應該是被撞傻了，事情都想不起來」。

天生就有「草地」、「泥土」障礙的陳珮騏，這次也自我突破，赤腳奔跑在碎石雜草的泥土上，她餘悸猶存地說：「那趟奔跑是很長一段來回，我恐懼與緊繃著神經拍完，在確認導演說沒問題後，馬上就開始乾嘔，沒想到我真的做到了！」

還有一場不到三秒的夢境，卻花了一個小時上「屍斑」，陳珮騏說：「那場戲大概只看得到翦影吧，模模糊糊的，但劇組幫我化了非常精細的特殊鬼粧，四肢都畫上屍斑，畫得十分擬真，很仔細。這就是用心的劇組，每個環節的準備工作做足才開機，對我而言這就是學習。」但這特殊妝，卻也讓她花很多時間才卸乾淨，她說，屍斑的妝，膠跟顏色黏都在皮膚上，用什麼洗都沒用，後來她嘗試用去光水試試，用力搓掉，第三天才徹底清乾淨，「差點要拿去漬油來搓」。

《噬膽72》將於15日晚間9點全台首播，由北村豐晴執導，張立昂、方志友、黃沐妍、房思瑜、陳珮騏、章廣辰、百白、阿虎、李英宏等人領銜主演，故事描述電視台為了衝高收視點擊率，竟在凶宅辦《噬膽實境秀》網路直播節目，把參賽者送進全台鬼影幢幢的鬼屋和凶宅試膽，72小時的噬膽挑戰，不管對參賽者還是節目單位又或者是20幾年前的命案，都是對「人性」的考驗。導演北村豐晴還技癢，親自擔綱旅館櫃檯老闆角色演出！但對戲過程卻也讓陳珮騏NG不斷，原因竟是導演表情太逗趣，陳珮騏說：「攝影師跟我都過不去，為了導演我們願意一直NG。」

(中時)