最新最強！BTS首次獻聲日劇

BTS每出新輯便造成話題。（環球國際唱片提供）

友善列印
時報周刊
溫博鈞
BTS《FACE YOURSELF》數位封面。（環球國際唱片提供）

創下數個輝煌紀錄、拿下無數大賞的超人氣世界級藝人BTS（防彈少年團），新專輯《FACE YOURSELF》接續於美國告示牌Billboard二百強專輯榜佔據第7、摘下全球77個區域iTunes專輯榜冠軍寶座的《LOVE YOURSELF 承“Her”》韓文專輯，同樣在專輯名稱中賦予「YOURSELF」的此張日文專輯，為接續前張又傾注全新意義的作品。

《FACE YOURSELF》專輯中除了收錄BTS至今為止的人氣歌曲〈血、汗、涙〉、〈Not Today〉、〈Spring Day〉、〈DNA〉、〈MIC Drop〉的日文版本之外、另有獻給歌迷們的〈Crystal Snow〉；此外更加收與美國最強電音組合〈老菸槍雙人組〉合作新曲〈Best Of Me〉與〈Go Go〉日文版本，及日本操刀製作的日劇主題曲〈Don’t Leave Me〉以及描述離別的瞬間與新的開始的〈Let Go〉兩首新曲。

專輯中的話題新曲〈Don’t Leave Me〉為日劇《Signal長期未解決事件搜查班》主題曲，該劇由人氣男星坂口健太郎所主演，翻拍自轟動亞洲的韓劇《信號》，因此尚未播出便造成高度討論話題，這也是BTS首次為日劇獻唱主題曲。

BTS自2017年帶來強力關注的話題與創造歷史新紀錄的樂曲，毫無保留的收錄其中，稱之為「最新最強」也不為過的《FACE YOURSELF》正是就算不是歌迷也必聽的一張專輯。《FACE YOURSELF》專輯也將在日本時間4月4日0時全球同步數位發行。

(時報周刊)

陳珮騏被強暴頭撞地撞傻了！「屍… 凱蒂佩芮來了！ 低調直奔保母車…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。