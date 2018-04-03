最新最強！BTS首次獻聲日劇

2018年04月03日 18:16 時報周刊 溫博鈞

BTS《FACE YOURSELF》數位封面。（環球國際唱片提供）

創下數個輝煌紀錄、拿下無數大賞的超人氣世界級藝人BTS（防彈少年團），新專輯《FACE YOURSELF》接續於美國告示牌Billboard二百強專輯榜佔據第7、摘下全球77個區域iTunes專輯榜冠軍寶座的《LOVE YOURSELF 承“Her”》韓文專輯，同樣在專輯名稱中賦予「YOURSELF」的此張日文專輯，為接續前張又傾注全新意義的作品。

《FACE YOURSELF》專輯中除了收錄BTS至今為止的人氣歌曲〈血、汗、涙〉、〈Not Today〉、〈Spring Day〉、〈DNA〉、〈MIC Drop〉的日文版本之外、另有獻給歌迷們的〈Crystal Snow〉；此外更加收與美國最強電音組合〈老菸槍雙人組〉合作新曲〈Best Of Me〉與〈Go Go〉日文版本，及日本操刀製作的日劇主題曲〈Don’t Leave Me〉以及描述離別的瞬間與新的開始的〈Let Go〉兩首新曲。

專輯中的話題新曲〈Don’t Leave Me〉為日劇《Signal長期未解決事件搜查班》主題曲，該劇由人氣男星坂口健太郎所主演，翻拍自轟動亞洲的韓劇《信號》，因此尚未播出便造成高度討論話題，這也是BTS首次為日劇獻唱主題曲。

BTS自2017年帶來強力關注的話題與創造歷史新紀錄的樂曲，毫無保留的收錄其中，稱之為「最新最強」也不為過的《FACE YOURSELF》正是就算不是歌迷也必聽的一張專輯。《FACE YOURSELF》專輯也將在日本時間4月4日0時全球同步數位發行。

(時報周刊)