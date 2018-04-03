立志中學國中部2生 錄取高雄中學科學班

2018年04月03日 18:25 中時 李義

107學年度高雄中學科學班甄選放榜，立志中學國中部學生林牧謙、蔡奎元獲錄取；2生3月代表立志參加高雄市國中數學領域競賽，勇奪團體第一名金牌獎的殊榮，如今又再獲錄取，雙喜臨門，立志師生都與有榮焉。

雄中科學班僅錄取31人，2人能獲錄取，實屬不易。立志中學表示，2人是新民國小畢業後就讀立志中學國中部，也順利考進了立志中學的數理資優班，從國一開始就在資優班中接受培育。

其中，蔡奎元國二時就曾在高雄市科展化學組獲獎；而林牧謙國一時就入選中山大學數學系南部高中學生數學科學研究人才培育計畫，更於國二時前往印度參加國際青少年數學家會議，獲得個人金牌、AMC8檢測考出滿分成績。他們兩位都是非常有創意思考能力，也具有積極解決問題與嘗試挑戰的學生。

立志中學副校長江山定表示，國中部對於培訓資優學生以建構一套標準流程，除了雄科班初試前的集中培訓外，晉級複試的同學也隨即由本校資優教學團隊－柳信榮、沈于嘉、巫凡逸、林湧峰、張永德、蘇銘強及任哲宏等教師團隊，同心協力進行輔導。

讓孩子在參加甄選前，有充足的準備。立志中學高國中部陳昭仁主任說，我們努力讓每一個孩子的優勢能力得以展現，期許把每一個孩子都帶上來。相信這兩位同學率先上榜雄科班的氣勢，可以帶領國三全年級同學，在今年會考再次展現成績。

(中時)