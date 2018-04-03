恆春高山巖辦遶境！張秀卿、王中平回鄉讚聲

恆春高山巖福德宮將於4月8日到12日舉辦「福德正神380年平安祭典暨土地公文化季」活動，將展出鎮宮之寶，有上百年歷史的泥塑土地公神尊。（潘建志攝）

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恆春高山巖福德宮將於4月8日到12日舉辦「福德正神380年平安祭典暨土地公文化季」活動，除了遶境還有明華園表演，及歌手張秀卿和王中平演唱。（潘建志攝）

恆春高山巖福德宮將於4月8日到12日舉辦「福德正神平安祭典暨土地公文化季」活動，這是睽違9年廟方舉辦遶境，希望為地方消災解厄。廟方也請明華園天字團表演歌仔戲，恆春子弟歌手張秀卿和王中平也受邀回到故鄉，演唱拿手歌曲。

高山巖福德宮位於恆春著名景點關山，距今已有379年歷史，是恆春四股頭地區信仰中心。福德公已經有9年未在地方遶境，不過今年祂指示要舉辦平安祭典活動，經擲筊後決定於8到12日連辦5天。

8日晚上7時至9時半，請到明華園天字團於宮前廣場演出；9日至11日將在恆春的山海、水泉、大光、龍水4里舉辦遶境活動，屆時有來自高屏地區28尊神明，一起遶境為信眾消災解厄。

12日晚上6時半至9時舉辦閉幕晚會，邀請恆春子弟張秀卿、王中平回鄉演唱，和鄉親同樂。另外廟方也舉辦「畫我土地公」繪畫比賽，及「珍愛恆春展」老照片與古文物展覽，展出「鎮宮之寶」有上百年歷史的泥塑土地公神尊。

主委陳明章說，恆春半島有五方土地公，東方佳樂水茶山福德宮、西方高山巖福德宮、南方鵝鑾鼻保安宮、北方車城福安宮、中間恆春郡福德宮，這次幾乎全員到齊。高山巖福德宮位於關山頂，視野極佳，歡迎大家來求平安同時觀光。

(中時)

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