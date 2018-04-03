墾丁大飯店降價1成吸客 音樂季近客滿

墾丁音樂季中頗受男性朋友歡迎的墾丁泡泡趴，睽違2年後再度回歸，在南灣遊憩區於4、5兩日舉辦。（潘建志攝）

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墾丁音樂季中頗受歡迎的墾丁泡泡趴，睽違2年後再度回歸，在南灣遊憩區於4、5兩日舉辦。（潘建志攝）

墾丁近年來流年不利，觀光客銳減，許多負面新聞讓遊客卻步，不少觀光業者期待墾丁春天音樂季能帶來較多人潮；大飯店普遍祭出降價1成優惠，加上舉辦親子營等活動，成功吸引家族遊客，目前4到6日幾乎滿房；相較之下，民宿仍只有8成左右訂房率。

墾丁福華飯店總經理張積光表示，目前墾丁幾家大飯店4到6日都已近滿房，7日則有7成，比去年情況好。他不諱言高訂房率是因為調降價格的關係。他說，音樂季是墾丁的「大假日」，過去房價幾乎沒有降價空間，今年調降約1成吸引遊客。

他說，音樂季最受年輕人喜愛的「春浪」場次已停了2年，年輕房客明顯減少，比例由5成降至2成，為了彌補這塊，飯店決定加強開發親子及家族遊客，除了降價外，也舉辦兒童營、親子營等活動，果然吸引親子遊客，帶動整體住房率。

不過由於年輕遊客減少，民宿受到影響更大，目前4到6日平均只有7到8成訂房率。屏東縣民宿協會理事長林榮欽說，以往墾丁音樂季沒有2個月前訂房，就很難有房間，但這1、2年墾丁觀光的確不若以往，現在仍有空房。

他說，民宿受地區及經營方式影響很大，墾丁及南灣訂房狀況最好，接著是船帆石、白砂等地，恆春鎮等外圍更次之。今年南灣因為舉辦泡泡趴，帶動南灣整體訂房，所以舉辦活動確實對該地區的觀光有幫助。

(中時)

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