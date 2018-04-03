明道主演網劇《套路》曼谷開鏡！對決香港TVB兩大男神

2018年04月03日 18:27 中時 林淑娟

《套路》在泰國曼谷開鏡。（明道工作室）

由明道與香港TVB兩大男神謝天華、鄭嘉穎主演的網路劇《套路》，3日在泰國曼谷盛大開鏡。明道表示，戲還沒正式開拍前，他就提前到泰國接受武術訓練，很期待自己的武打演出及充滿幽默的表演，而且很期待能與香港TVB兩大演員謝天華及鄭嘉穎合作。

明道說，他曾經看過謝天華的的演出，覺得他可以將亦正亦邪的角色詮釋得很棒，很期待他在戲中飾演自己的哥哥。至於鄭嘉穎，他的「八爺」是大家都熟知，且對於戲中的深情演出令人非常難忘，這次在戲中與他有大量的對手戲，很期待與他這位新加坡視帝的合作。

10多年前他曾與楊雅筑傳緋聞，周刊3日報導楊雅筑近況時又重提兩人當年緋聞、以及當時的一些不實流言，明道經紀人人李詩翔對此回應：「關於過去不值再提的謠言、誤傳、惡意中傷，我方不再重覆回應，但對於一再刻意含沙射影的誹謗、報導，永遠都可能隨時進行法律訴訟。」

明道這次在劇中飾演男主角，是個充滿熱血、善良又有著呆萌天性的明星，不過劇中這位明星卻是個衝動、愛出風頭的爭議人物，明道覺得他在劇中就是個「楞頭青」，與以往的霸道總裁很不同。

他在開機儀式上，全程用英文發言並介紹自己的角色，他表示，這部戲主角弓禮，是個被負面新聞纏身的明星，角色個性非常「楞頭青」、充滿熱血卻又行事衝動。對他來說，弓禮很像真實世界中一部份的他，尤其是熱血這件事，就像當年的「冒險王」一樣，充滿熱血、不畏懼地去世界各地探險旅行。

網路劇《套路》是一部公路犯罪網路喜劇，全程在泰國拍攝。故事描述被負面新聞纏身的明星與一名心理學畢業的學生，一起被捲入謀殺案中。整部戲就從兩人被監視、綁架、追殺的逃亡之旅展開的劇情，將推理辦案與幽默搞笑完美結合，劇中融入包括二次元、星座學、心理學等元素。戲中設定負面新聞纏身的明星就是由明道飾演，是個身上充滿著懶散、無腦等非英雄體質的「楞頭青」，沒想到卻無辜捲入謀殺案中，該劇近日已被Netfilx搶下海外發行權，未來將會在190多個國家及地區播出。

(中時)