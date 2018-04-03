中市2018首季房市 北屯、西屯、太平交易熱區

2018年04月03日 18:28 中時 盧金足

台中市西屯區仍為購屋民眾購屋首選的熱門區域。（盧金足攝）

台中市北屯區重大建設增多，成為大樓新成屋交易熱區。（盧金足攝）

7期為台中市政經、商圈與藝文重鎮，為房市行情鍍金。（盧金足攝）

台中市交通建設利多效應，帶動房市榮景。（盧金足攝）

「大台中房市交易動態資訊平台」3日公布107年第1季大台中房市分析月報，3月台中市買賣移轉登記棟數3432棟，較2月大幅增加70.5％，北屯區、西屯區及太平區為購屋民眾首選3大熱門區域，正心不動產估價師聯合事務所所長黃昭閔表示

，累計今年第1季總量，較去年同期增加863棟，成長10％，為房市迎來好彩頭。

大台中房市交易動態資訊平台依107年1月份實價登錄資料分析大樓、公寓、華廈、透天厝等4類主力產品交易狀況，大樓部分，不分新、舊大樓均以總價500至1000萬元間為購買主力帶，可見小宅市場與低總價較受消費者青睞。

3月透天厝新屋交易量僅成交28件，主要集中在南屯區，購買主力帶偏高，以總價3000至4000萬元間為主，此外，屋齡2年內大樓新成屋交易狀況，交易主要集中在北屯區、東區與南區。

黃昭閔指出，2月因季節性因素，造成建物買賣登記量走低後

，3月的登記棟數恢復基本水平站上3000棟，且累計今年1至3月第1季的總量來看，較去年同期增加863棟，成長10％。

以去年整年度登記量分布狀況，以北屯區5872棟居首、西屯區5310棟居次，第3則為太平區3680棟，比對今年第1季表現

，北屯區、西屯區及太平區的交易熱度依舊不減，穩居購屋民眾首選3大熱門區域。

大台中房市交易動態資訊平台指出，成屋交易量在第1季陸續湧出，表現尚屬穩定，但3月出現使照量大於建照量的現象，顯示市場上新屋的供給量大增，建商為求資金的轉化率，加上受限建築法令及土地取得不易，造成開發速度趨緩等因素，未來房市主力市場將以去化餘屋為優先考量，讓利趨勢恐將成常態。

(中時)