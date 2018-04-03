中市2018首季房市 北屯、西屯、太平交易熱區

大台中房市交易動態資訊平台發布2018第1季房市開紅盤，北屯、西屯、太平3區持續熱化。（盧金足攝）

友善列印
中時
台中市西屯區仍為購屋民眾購屋首選的熱門區域。（盧金足攝）
台中市北屯區重大建設增多，成為大樓新成屋交易熱區。（盧金足攝）
7期為台中市政經、商圈與藝文重鎮，為房市行情鍍金。（盧金足攝）
台中市交通建設利多效應，帶動房市榮景。（盧金足攝）

「大台中房市交易動態資訊平台」3日公布107年第1季大台中房市分析月報，3月台中市買賣移轉登記棟數3432棟，較2月大幅增加70.5％，北屯區、西屯區及太平區為購屋民眾首選3大熱門區域，正心不動產估價師聯合事務所所長黃昭閔表示

，累計今年第1季總量，較去年同期增加863棟，成長10％，為房市迎來好彩頭。

大台中房市交易動態資訊平台依107年1月份實價登錄資料分析大樓、公寓、華廈、透天厝等4類主力產品交易狀況，大樓部分，不分新、舊大樓均以總價500至1000萬元間為購買主力帶，可見小宅市場與低總價較受消費者青睞。

3月透天厝新屋交易量僅成交28件，主要集中在南屯區，購買主力帶偏高，以總價3000至4000萬元間為主，此外，屋齡2年內大樓新成屋交易狀況，交易主要集中在北屯區、東區與南區。

黃昭閔指出，2月因季節性因素，造成建物買賣登記量走低後

，3月的登記棟數恢復基本水平站上3000棟，且累計今年1至3月第1季的總量來看，較去年同期增加863棟，成長10％。

以去年整年度登記量分布狀況，以北屯區5872棟居首、西屯區5310棟居次，第3則為太平區3680棟，比對今年第1季表現

，北屯區、西屯區及太平區的交易熱度依舊不減，穩居購屋民眾首選3大熱門區域。

大台中房市交易動態資訊平台指出，成屋交易量在第1季陸續湧出，表現尚屬穩定，但3月出現使照量大於建照量的現象，顯示市場上新屋的供給量大增，建商為求資金的轉化率，加上受限建築法令及土地取得不易，造成開發速度趨緩等因素，未來房市主力市場將以去化餘屋為優先考量，讓利趨勢恐將成常態。

(中時)

墾丁大飯店降價1成吸客 音樂季近… 高雄金牌農村大樹龍目社區舉辦鳳…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。