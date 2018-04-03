高雄金牌農村大樹龍目社區舉辦鳳梨路跑

高雄金牌農村大樹龍目社區舉辦2018大樹龍目井鳳梨路跑嘉年華」。（農業局提供）

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高雄金牌農村大樹龍目社區舉辦2018大樹龍目井鳳梨路跑嘉年華」。（農業局提供）

台灣第一座鳳梨會社，也就是鳳梨工廠就在高雄市大樹區，所以高雄大樹有鳳梨的原鄉之稱，其中龍目社區更是以「高雄一日農夫採鳳梨」來行銷鳳梨的明星農村。4月15日將舉辦「2018大樹龍目井鳳梨路跑嘉年華」，跑者享受運動樂趣，還有鳳梨田美景可欣賞。

龍目社區以隨坡地起伏鳳梨田的特殊美景、東照山上山稜線上眺望大高雄全景，春季至初夏為金鑽鳳梨產季，龍目社區以新鮮金鑽鳳梨、綠冠有機鳳梨果乾及龍目社區自製鳳梨冰茶，來提供跑者養分補充也有試吃的作用。

大樹的鳳梨與荔枝特產、以享負盛名味甘甜美的水質「龍目水」製作而成的鳳梨酵素冰與鳳梨冰茶、社區媽媽手作鳳梨風味餐，用果香、水甜、濃厚農村人情味，款待來自全國各地的跑者與遊客。

龍目社區陳榮清里長表示，四月適逢金鑽鳳梨產季，希望透過全國首創的鳳梨路跑賽，來推廣大樹鳳梨的產業特色，並農產品展售會方式提供民眾選購大樹農特產。

金牌農村龍目社區透過以「到鳳梨田裡親手採鳳梨的一日農夫」為主題，舉辦了4年，已成功接待1200團，約3萬6千人的到訪，更已打響國際知名度，連大陸電視台廈門衛視、馬來西亞電視台與香港部落客都專程到訪來親手採鳳梨體驗一日農夫的樂趣。

「2018大樹龍目井鳳梨路跑嘉年華」有農產品展售市集、小農拍賣，方便民眾認識與選購，現場還有摸彩活動備有52吋電視大獎，路跑活動分為10K競賽組及5K健康組，路跑賽資訊，請搜尋關鍵字「大樹龍目井鳳梨路跑」，

(中時)

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